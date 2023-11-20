Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επανεξελέγη στο πόστο του την περασμένη εβδομάδα, θα ταξιδέψει στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη την Πέμπτη, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του.

Ο Σάντσεθ θα ταξιδέψει μαζί με τον Βέλγο ομόλογό του Αλεξάντερ ντε Κρόο, εκπροσωπώντας αντίστοιχα τη νυν και επερχόμενη εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.