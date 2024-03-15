Ρωσικές ηλεκτρονικές παρεμβολές στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Βρετανό υπ. Άμυνας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Ρωσία μπλόκαρε το σήμα Παγκόσμιου Συστήματος Στιγματοθέτησης (GPS) αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου για επίσημη επίσκεψη στην Πολωνία.

Ο Γκραντ Σαπς ταξίδευε το πρωί της Τετάρτης με αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας για να επισκεφθεί στρατιώτες σε βάση κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία.

Όταν το αεροσκάφος τύπου Dassault 900LX πετούσε πάνω από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ ο κυβερνήτης έχασε για λίγα λεπτά το σήμα GPS, κάτι που επαναλήφθηκε στην πτήση επιστροφής αργότερα την ίδια μέρα, αυτή τη φορά για 30 λεπτά.

Το εσωτερικό ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) του αεροσκάφους επίσης μπλοκαρίστηκε.

Πιστεύεται πάντως πως ο κυβερνήτης άμεσα στράφηκε σε εναλλακτικές μεθόδους προσδιορισμού του στίγματος του αεροσκάφους και ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας για τον υπουργό και τη συνοδεία του, που περιλάμβανε Βρετανούς δημοσιογράφους.

Η παρεμβολή αυτή, ωστόσο, θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο ασφαλείας για αεροσκάφη εμπορικών πτήσεων στην περιοχή.

Πηγή άμυνας που επικαλείται η Daily Telegraph ανέφερε πως η ηλεκτρονική παρεμβολή «συνδέεται άμεσα με τον Πούτιν, την επίθεση στην Ουκρανία και την ευαισθησία αναφορικά με το Καλίνινγκραντ», έναν θύλακα μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας. «Δεν υπάρχει δικαιολογία και ήταν εξαιρετικά ανεύθυνο εκ μέρους της Ρωσίας», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Πολωνία έχουν προειδοποιήσει φέτος πως η ρωσική πρακτική παρεμβολής στο GPS αεροσκαφών επηρεάζει εκτός από πολεμικά αεροσκάφη και πτήσεις πολιτικές ή αεροδιακομιδής ασθενών.

Το 2021 είχε καταγγελθεί συστηματική παρεμβολή στο σύστημα GPS μαχητικών αεροσκαφών του Ην. Βασιλείου που απογειώνονταν από τη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Το επικρατέστερο σενάριο τότε ήταν πως οι παρεμβολές προέρχονταν από τις ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Συρία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.