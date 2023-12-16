Μια μητέρα και η κόρη της σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινό στρατιώτη στο συγκρότημα όπου στεγάζεται η μοναδική Καθολική εκκλησία στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

"Σήμερα, προς το μεσημέρι, ένας σκοπευτής του ισραηλινού στρατού σκότωσε δύο Χριστιανές στην ενορία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα, όπου η πλειονότητα των χριστιανικών οικογενειών της Γάζας έχει βρει καταφύγιο μετά την έναρξη του πολέμου" μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, αναφέρει το Λατινικό Πατριαρχείο σε ανακοίνωση.

"Η Ναχίντα και η κόρη της Σαμάρ σκοτώθηκαν από πυρά ενώ περπατούσαν προς το Μοναστήρι των Αδελφών", προστίθεται στην ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζεται η ηλικία των θυμάτων.

Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες ενώ προσπαθούσαν να προστατευτούν από τα πυρά μέσα στην ενορία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν σχολίασε αμέσως τις πληροφορίες αυτές.

"Πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ", κατηγόρησε το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, παρά το γεγονός ότι "κανένας εμπόλεμος δεν βρίσκεται εντός των τειχών της ενορίας".

Η κοινότητα των Καθολικών στον παλαιστινιακό θύλακα -- του οποίου οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι -- αριθμεί 135 μέλη σε ένα σύνολο χιλίων χριστιανών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Ορθόδοξοι.

Ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου, μετά την αιματηρή επίθεση που διέπραξε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, 1.139 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση. Εν είδει αντιποίνων, το Ισραήλ υποσχέθηκε να "εξοντώσει" τη Χαμάς, βομβαρδίζοντας συνεχώς τον παλαιστινιακό θύλακα και εξαπολύοντας μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 18.800 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ως επί το πλείστον άμαχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

