Ισραήλ: «Σταματήστε τις μάχες και διαπραγματευτείτε» λένε οι οικογένειες ομήρων

Οικογένειες ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας κάλεσαν σήμερα την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τις μάχες και να κάνει διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους, δύο και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς.

"Το μόνο που παίρνουμε πίσω είναι πτώματα. Θέλουμε να σταματήσετε τις μάχες και να ξεκινήσετε τις διαπραγματεύσεις", είπε η Νόαμ Πέρι, η κόρη ενός Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, σε συγκέντρωση οικογενειών ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου τριών ομήρων, που σκοτώθηκαν "κατά λάθος" από τον ισραηλινό στρατό. Κρατούσαν λευκή σημαία και μιλούσαν εβραϊκά, δήλωσε σήμερα ο στρατός.

"Είναι σαν ρωσική ρουλέτα: ποιος θα είναι ο επόμενος που θα μάθει για τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου; Θέλουμε να μάθουμε ποια πρόταση είναι στο τραπέζι της κυβέρνησης", δήλωσε ο Ρούμπι Τσεν, ο πατέρας του 19χρονου ομήρου Ιτάι Τσεν.

"Ο σιωνιστικός στρατός γνωρίζει πολύ καλά τους όρους μας για την απελευθέρωση (των ομήρων), κανένας από αυτούς δεν θα απελευθερωθεί εάν οι όροι μας δεν γίνουν δεκτοί", δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Αμπού Ομπέιντα.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δημοσίευσε ένα βίντεο όπου προβάλλονται εικόνες ορισμένων ομήρων και βομβαρδισμοί στη Γάζα και το οποίο τελειώνει με το μήνυμα στα εβραϊκά, τα αραβικά και τα αγγλικά: "Ο χρόνος τελειώνει".

Σχεδόν 250 άνθρωποι απήχθησαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της χωρίς προηγούμενο επίθεσης που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου η ισλαμιστική οργάνωση στο ισραηλινό έδαφος, η οποία άφησε πίσω της 1.140 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τις αρχές.

Έως σήμερα, 129 όμηροι συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα και 11 σοροί έχουν επαναπατριστεί.

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας που διήρκησε μια εβδομάδα και έληξε την 1η Δεκεμβρίου, απελευθερώθηκαν 105 όμηροι, από τους οποίους 80 στο πλαίσιο ανταλλαγής με Παλαιστίνιους που κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές.

Εν είδει αντιποίνων για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ υποσχέθηκε να "καταστρέψει" τη Χαμάς -- η οποία έχει την εξουσία στη Γάζα -- και τα πλήγματά του έχουν προκαλέσει τον θάνατο 18.800 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

