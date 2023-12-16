Επιβλητικοί Χιονάνθρωποι αναμένουν τα Χριστούγεννα στο Λονδίνο

Δώδεκα μεγάλου μεγέθους γλυπτά με θέμα τον «Χιονάνθρωπο» δεσπόζουν στην περίφημη συνοικία Fleet Street Quarter του Λονδίνου.

Εμπνευσμένα από το χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 1780 «The Twelve Days of Christmas» αποτίουν έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον Βρετανό συγγραφέα και εικονογράφο Ρέιμοντ Μπριγκς (Raymond Briggs) και στο κλασικό βιβλίο «Ο Χιονάνθρωπος», που συνεχίζει να μαγεύει τους μικρούς αναγνώστες εδώ και 45 χρόνια.

Τα γλυπτά βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, όπως στους δρόμους Chancery Lane, Carter Lane και Ludgate Hill και φέρουν την υπογραφή καταξιωμένων Βρετανών καλλιτεχνών.

Με θέματα τη φιλία και την αγάπη, προκαλούν τον θαυμασμό περιμένουν χαμόγελα και πόζες από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Ο Χιονάνθρωπος της Ματίλντα Ελίζαμπεθ (Matilda Elizabeth) αποτυπώνει μια μαγευτική σκηνή όπου έξι χήνες κλωσούν τα αυγά τους, κάτω από τα χιονισμένα βουνά και την λάμψη από το «Αστέρι του Βορρά».

