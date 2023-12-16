WSJ: Ισραήλ- Κατάρ διερευνούν αναβίωση συμφωνίας για ομήρους της Γάζας

Ισραηλινοί και Καταριανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Νορβηγία σε μια προσπάθεια αναβίωσης των συνομιλιών για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων από τις φυλακές του Ισραήλ, γράφει σήμερα η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπτουλραχμάν αλ Θάνι αναμένεται να συναντήσει τον Ντέιβιντ Μπαρνέα, διοικητή της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, στο Όσλο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, που επικαλείται ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Μπαρνέα είναι επίσης πιθανό να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους, ανέφερε η WSJ.

Σημαντικά εμπόδια παρακωλύουν μια επανάληψη των διαπραγματεύσεων σε σχέση με μια νέα συμφωνία για τους ομήρους περιλαμβανομένων διαφωνιών σχετικά με τους πιθανούς όρους εντός της Χαμάς, συνεχίζει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο ανθρώπους με γνώση των συνομιλιών.

Στη διάρκεια μιας ανακωχής που κράτησε μία εβδομάδα στα τέλη Νοεμβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε πάνω από 100 γυναίκες, παιδιά και ξένους που κρατούσε στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 240 γυναικών και εφήβων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

