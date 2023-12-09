Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα μετά το βέτο των ΗΠΑ στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έπειτα από άνευ προηγουμένου πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του, που ζήτησε έντονα να «κηρυχθεί άμεσα ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

Σύμφωνα με τους IDF, τα στρατεύματα εντόπισαν χειροβομβίδες και τουφέκια AK-47 σε ένα σχολείο. Παράλληλα, τα μαχητικά αεροσκάφη της IAF έπληξαν τρομοκρατικούς στόχους και τρομοκράτες, καθώς τα χερσαία στρατεύματα συνέχιζαν τη μάχη σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Συγκεκριμένα, στρατεύματα της ταξιαρχίας Kfir αντιμετώπισαν έναν πυρήνα της Χαμάς σε ένα σχολείο στη γειτονιά Shejaiya, της πόλης της Γάζας.Τα στρατεύματα σκότωσαν τους ενόπλους και αργότερα βρήκαν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Επίσης, τα στρατεύματα του Σώματος Τεθωρακισμένων που επιχειρούν με την Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών βρήκαν και κατέστρεψαν ένα φρεάτιο σήραγγας στη Shejaiya, το οποίο σύμφωνα με τις IDF αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου δικτύου σηράγγων.

Στο Beit Hanoun, οι IDF λένε ότι η 5η εφεδρική ταξιαρχία πεζικού δέχθηκε πυρά από μαχητές της Χαμάς, που πυροβολούσαν από ένα τζαμί και ένα σχολείο της UNRWA.

«Η κατάχρηση σχολείων από τη Χαμάς έχει μετατρέψει τα ασφαλή καταφύγια των παιδιών σε κρησφύγετα μαχητών», τονίζουν οι IDF.

🔴 Hamas tunnel shaft uncovered INSIDE a classroom that leads to a mosque in the heart of Shuja'iyya.



Hamas’ abuse of schools has turned children’s safe havens into terrorist hideouts. pic.twitter.com/iAns5J8FeX — Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2023

Καταδίκασε η Χαμάς το βέτο των ΗΠΑ

Η Χαμάς «καταδίκασε σθεναρά» τις πρώτες πρωινές ώρες το αμερικανικό βέτο, χαρακτηρίζοντας «ανήθικη και απάνθρωπη» τη θέση της Ουάσιγκτον και την «απευθείας συμμετοχή της» στη «σφαγή του λαού μας», με δήλωση του Ιζάτ αρ Ρέσικ, μέλους του πολιτικού γραφείου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 17.487 ανθρώπους, από τους οποίους πάνω από τα δύο τρίτα ήταν γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Στη Χαν Γιούνις, την κυριότερη πόλη στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, ισραηλινό πλήγμα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, ενώ στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, άλλο πλήγμα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε τη νύχτα.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση άνευ προηγουμένου μαχητών της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με κάπου 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, πέρα από τους 240 ομήρους που οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας —138 παραμένουν όμηροι—, κατά τις ισραηλινές αρχές.

Σε αντίποινα, η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, στην εξουσία από το 2007 στη Λωρίδα της Γάζας, κίνημα που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από το Ισραήλ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι μισές και πλέον κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί στον μικρό, εξαιρετικά πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα, όπου 1,9 εκατ. άνθρωποι —ή το 85% του πληθυσμού— έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Κάνει τόσο κρύο κι η σκηνή είναι τόσο μικρή. Δεν έχω παρά τα ρούχα που φοράω. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο», λέει αναστενάζοντας ο Μαχμούντ Αμπού Ραγιάν, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του στην Μπέιτ Λάχια (βόρεια).

«Ηθική αποτυχία»

Το αμερικανικό βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασαν πολύ γρήγορα ανθρωπιστικές οργανώσεις, με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) να κρίνουν ότι η απραξία του κορυφαίου οργάνου του διεθνούς οργανισμού το καθιστά «συνένοχο στη σφαγή» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής Μοχάμεντ Στάγεχ στηλίτευσε με τη σειρά του την «αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας να υιοθετήσει σχέδιο απόφασης με στόχο να τερματιστεί η επίθεση εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας της χρήσης του βέτο τους από τις ΗΠΑ», που γι’ αυτόν είναι «ντροπή» και ισοδυναμεί με «νέα λευκή επιταγή στη δύναμη κατοχής να σφαγιάζει, να καταστρέφει και να εκτοπίζει».

Πρόσθεσε πως το βέτο δείχνει ότι οι ΗΠΑ «ψεύδονται» όταν λένε ότι ανησυχούν για τις απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Ο αμερικανός αναπληρωτής πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ρόμπερτ Γουντ είπε πως «δεν υποστηρίζουμε τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός» διότι κατά την άποψη των ΗΠΑ αυτό «απλά θα φύτευε τους σπόρους του επόμενου πολέμου», ενώ καταδίκασε την «ηθική αποτυχία» της απουσίας στο κείμενο καταδίκης των επιθέσεων που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Έλι Κόεν, έκρινε από τη δική του πλευρά πως θα «εμπόδιζε την καταστροφή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και θα της επέτρεπε «να συνεχίσει να κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως έπληξε «πάνω από 450 στόχους» μέσα σε 24 ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, δίνοντας στη δημοσιότητα μεταξύ άλλων πλάνα από πλήγματα που εξαπέλυσαν πολεμικά πλοία από τη Μεσόγειο.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για 40 νεκρούς κοντά στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και δεκάδες ακόμη στην Τζαμπάλια και στη Χαν Γιούνις (νότια).

«Εφιαλτική» κατάσταση

Έπειτα από δυο μήνες πολέμου και βομβαρδισμών από αέρα, γη και θάλασσα, ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας «κοιτάει την άβυσσο».

«Ο κόσμος είναι απελπισμένος, φοβισμένος και εξοργισμένος», τόνισε, συμπληρώνοντας πως «όλ’ αυτά γίνονται εν μέσω εφιαλτικής ανθρωπιστικής κατάστασης που επιδεινώνεται».

Μεγάλο μέρος των 1,9 εκατ. εκτοπισμένων Γαζαίων κατευθύνθηκε στον νότο, μετατρέποντας τη Ράφα, στα —κλειστά— σύνορα με την Αίγυπτο, σε απέραντο καταυλισμό προσφύγων.

Καθώς ο απολογισμός των μελών του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και ανθρωπιστικών οργανώσεων που χάθηκαν στον πόλεμο δεν σταματά να γίνεται βαρύτερος (ο κ. Γκουτέρες έκανε λόγο για τουλάχιστον 286 νεκρούς χθες), σχέδιο απόφασης που υποβλήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από 17 χώρες μέλη του και την Παλαιστίνη, που έχει καθεστώς παρατηρητή, αξιώνει το Ισραήλ να σεβαστεί πλήρως την υποχρέωσή του να τα προστατεύει.

Το κείμενο καλεί το Ισραήλ να «εγγυηθεί τον σεβασμό και την προστασία του συνόλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις η δραστηριότητα των οποίων είναι αποκλειστικά ιατρική, των μέσων μεταφοράς τους και του υλικού τους, καθώς και των νοσοκομείων και άλλων ιατρικών εγκαταστάσεων».

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, μόλις 14 από τα 36 νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν σε λειτουργία.

Καθώς ο αυξανόμενος αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στον θύλακο προκαλεί κατακραυγή, ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι δήλωσε χθες στον Τύπο ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως το Ισραήλ πρέπει να κάνει περισσότερα για να προστατεύονται αθώοι.

«Αναγνωρίζουμε όλοι ότι είναι δυνατό να γίνουν περισσότερα για να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους ισραηλινούς ομολόγους μας προς τον σκοπό αυτό».

Ο απολογισμός γίνεται επίσης ολοένα βαρύτερος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έξι Παλαιστίνιους χθες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός λέει επίσημα πως έχει χάσει 91 στρατιωτικούς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ χθες ανέφερε πως δυο μέλη του τραυματίστηκαν σε αποτυχημένη επιχείρηση για την απελευθέρωση ομήρων τη νύχτα, προσθέτοντας πως «πολλοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν κατά τη διάρκειά της.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανέφερε πως αιχμάλωτός της στρατιώτης σκοτώθηκε και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εικονίζεται το πτώμα του.

Ρουκέτες, εκτοξευτήρες και άλλα όπλα της Χαμάς, καθώς και σήραγγα ενός χιλιομέτρου, βρέθηκαν στο πανεπιστήμιο Αλ Αζχάρ, στην πόλη της Γάζας, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, που απαίτησε οι κάτοικοι να φύγουν και να κινηθούν προς το δυτικό τμήμα του θυλάκου.

Στο Ιράκ

Επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη χθες επανέφερε στο επίκεντρο της προσοχής τις ανησυχίες πως ο πόλεμος μπορεί να εξαπλωθεί στην περιοχή.

Ομοβροντίες ρουκετών που εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα έβαλαν στο στόχαστρο την αμερικανική πρεσβεία, μέσα στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη, χωρίς πάντως να αναφερθούν τραυματισμοί. Η επίθεση ακολούθησε δεκάδες παρόμοια πλήγματα εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ και δυνάμεων του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Ουάσιγκτον στο Ιράκ και στη Συρία.

Εξάλλου, τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ και Σύρος σκοτώθηκαν χθες σε πλήγμα drone του Ισραήλ εναντίον του οχήματός τους στη νότια Συρία, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ενώ ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν προειδοποίησε σήμερα εναντίον «της πιθανότητας» να υπάρξει «ανεξέλεγκτη έκρηξη» στη Μέση Ανατολή, αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να υποστηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.