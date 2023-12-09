Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα ότι είναι αισιόδοξος σχετικά με την θετική έκβαση των σκληρών συνομιλιών με τους εταίρους του στον κυβερνητικό συνασπισμό, για την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης του προϋπολογισμού που ταλαιπωρεί την Γερμανία.

Μιλώντας σε μία διάσκεψη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο Σολτς τόνισε ότι δεν θα υπάρξει υποχώρηση από το κοινωνικό κράτος, που αποτελεί έναν τομέα κυβερνητικής παρέμβασης για τον οποίο, ο υπουργός των Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ που προέρχεται από το Δημοκρατικό Κόμμα, θεωρεί ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

