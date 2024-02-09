Σχεδόν ένα στα 10 παιδιά της Γάζας κάτω των πέντε ετών πάσχει από οξύ υποσιτισμό, κάτι που αποδίδεται με συντριπτικό τρόπο στον πόλεμο του Ισραήλ κατά των ηγετών της Χαμάς στον θύλακα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών από τις μετρήσεις των άνω άκρων που δείχνουν τη σωματική εξουθένωση.

Η παροχή τροφίμων από την οποία εξαρτάται η Γάζα έχει μειωθεί ιδιαίτερα συγκριτικά με τα προ του πολέμου επίπεδα και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής αναφέρουν εμφανή σημάδια λιμού, ειδικά σε περιοχές στη βόρεια και κεντρική Γάζα που επλήγησαν πιο σκληρά από τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

Η μέτρηση της περιμέτρου του βραχίονα σε χιλιάδες μικρά παιδιά και βρέφη έδειξε ότι το 9,6% έπασχαν από οξύ υποσιτισμό, με το ποσοστό να είναι αυξημένο κατά περίπου 12 φορές σε σχέση με τα επίπεδα προ του πολέμου, σύμφωνα με σημείωμα του γραφείου ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Στη βόρεια Γάζα, το ποσοστό είναι 16,2%, ή ένα στα έξι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πλήθη πεινασμένων κάνουν επιδρομή σε φορτηγά μεταφοράς τροφίμων πριν αυτά καταφέρουν να φθάσουν στα νοσοκομεία στα οποία κατευθύνονται, σύμφωνα με εργαζομένους σε υπηρεσίες αρωγής.

Η ανθρωπιστική οργάνωση ActionAid ανέφερε ότι κάποιοι άνθρωποι στη Γάζα καταλήγουν να τρώνε χορτάρια. "Κάθε άνθρωπος στη Γάζα πεινάει τώρα, και ο κόσμος έχει μόλις 1,5 με 2 λίτρα μη ασφαλές νερό κάθε μέρα για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του", ανέφερε.

Η οργάνωση Islamic Relief ανέφερε ότι μέλος του προσωπικού της στη Γάζα δήλωσε: «Τα παιδιά μου και εγώ έχουμε να φάμε φρούτα ή λαχανικά εδώ και μήνες και οι άνθρωποι σκοτώνονται όταν προσπαθούν να συναντήσουν τα φορτηγά με βοήθεια που φθάνουν από τα Ηνωμένα Έθνη...»

«Προσπαθούμε να φτιάξουμε ψωμί με αποξηραμένο καλαμπόκι το οποίο πριν χρησιμοποιούσαμε ως ζωοτροφή, καθώς το αλεύρι είναι εξαιρετικά σπάνιο… Και είμαστε σχετικά τυχεροί συγκριτικά με τους περισσότερους, που δεν έχουν τίποτα απολύτως».

Η διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση Project HOPE ανέφερε ότι περίπου το 15% των εγκύων που εξέτασε στην κλινική της Ντεΐρ Αλ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα την περασμένη εβδομάδα ήταν υποσιτισμένες. Ανέφερε επίσης αύξηση στην αναιμία, που μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό και επιλόχεια αιμορραγία. Ο δρ Σάντος Κουμάρ, ο διευθυντής των ιατρικών της υπηρεσιών, που επέστρεψε από τη Γάζα την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι ο ίδιος και η ομάδα του περιορίστηκαν σε ένα μόνο γεύμα την ημέρα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους κατοίκους της Γάζας.

«Οι άνθρωποι λιμοκτονούν, οι άνθρωποι δεν έχουν αξιοπρέπεια», δήλωσε ο δρ Κουμάρ στο Reuters. «Έρχονται άνθρωποι και μου λένε: ‘Οι νεκροί είναι πιο τυχεροί’».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

