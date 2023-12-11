Οι απεσταλμένοι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έκαναν λόγο για αδιανόητα δεινά και ζήτησαν να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ενώ κατευθύνονταν από τη χερσόνησο του Σινά προς τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, το μοναδικό πέρασμα για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο εκπρόσωπος της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη Ζανγκ Τζουν, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έχει κάποιο μήνυμα για τις χώρες που αντιτίθενται στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είπε λακωνικά: «Φτάνει πια».

Η πλειονότητα των χωρών μελών του ΟΗΕ τάσσονται υπέρ της άμεσης και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, της παλαιστινιακής οργάνωσης που ελέγχει τη Γάζα, καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονται για τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής. Οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα άσκησαν βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητούσε την άμεση κατάπαυση του πυρός, την ώρα που τα ισραηλινά άρματα και οι χερσαίες δυνάμεις προχωρούν τις επιχειρήσεις τους, λόγω των οποίων έχουν εκτοπιστεί οι περισσότεροι κάτοικοι και έχουν σκοτωθεί πάνω από 18.000 άνθρωποι.

Δώδεκα απεσταλμένοι του Συμβουλίου Ασφαλείας μετείχαν στο ταξίδι στη Ράφα που οργάνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγες μόλις ημέρες αφού ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι χιλιάδες άνθρωποι στον πολιορκημένο θύλακα «απλώς λιμοκτονούν». Αφού έφτασαν αεροπορικώς στην πόλη Αλ Αρίς της Αιγύπτου, ενημερώθηκαν από την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) για τις συνθήκες που επικρατούν στη Γάζα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στη Ράφα, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από εκεί.

«Η πραγματικότητα είναι χειρότερη απ’ όσο μπορεί να περιγραφεί με λόγια», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ισημερινού Χοσέ Ντε Λα Γκάσκα αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την UNRWA. «Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε για να ανταποκριθούμε στην κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί περιέγραψε μια «έκρηξη κοινωνικής αναταραχής» καθώς Γαζαίοι που δεν έχουν φάει τίποτα εδώ και πολλές ημέρες λεηλάτησαν κέντρα διανομής βοήθειας και σταμάτησαν φορτηγά στους δρόμους, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μερικές προμήθειες για τις οικογένειές τους.

«Δεν υπάρχει αρκετή βοήθεια. Η πείνα κυριαρχεί στη Γάζα (…) οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται στο τσιμέντο», περιέγραψε.

Μέσω της Ράφα έχουν περάσει στη Γάζα περιορισμένες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων αλλά τα στελέχη του ΟΗΕ θεωρούν ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των Γαζαίων. Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας συζητά ένα ψήφισμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με το οποίο ζητείται από όλες τις εμπόλεμες πλευρές «να επιτρέψουν τη χρήση όλων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών διαδρόμων» για να περάσει βοήθεια στη Γάζα. Δεν είναι σαφές πότε θα τεθεί προς ψήφιση αυτό το κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη με θέμα συζήτησης τη Γάζα, κατόπιν αιτήματος αραβικών και μουσουλμανικών χωρών. Είναι πιθανόν να ψηφίσει μια απόφαση με την οποία θα ζητείται η άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Συντονισμού των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, 100 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν την Κυριακή από την Αίγυπτο στη Γάζα, όσα και το Σάββατο. Ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ μικρότερος των περίπου 500 φορτηγών και βυτιοφόρων με καύσιμα που περνούσαν στον θύλακα καθημερινά πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

Ένας εργαζόμενος στη UNICEF, που μίλησε σε δημοσιογράφους ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του, είπε ότι στο επιμελητειακό κέντρο κοντά στην Αλ Αρίς φυλάσσονται αντικείμενα που το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδό τους στη Γάζα, όπως φωτοβολταϊκά πάνελ και ένα μηχάνημα υπερήχων. Η απαγόρευση επιβλήθηκε επειδή τα αντικείμενα αυτά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία και είναι ηλεκτρικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.