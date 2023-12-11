Το κοινοβούλιο της Πολωνίας αρνήθηκε σήμερα, Δευτέρα να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη λαϊκιστική, εθνικιστική κυβέρνηση του Ματέους Μοραβιέτσκι, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης από τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα της χώρας.

Εάν δεν υπάρξει κάποια αιφνιδιαστική έκπληξη της τελευταίας στιγμής, οι βουλευτές αναμένεται να εκλέξουν απόψε το βράδυ νέο πρωθυπουργό τον Ντόναλντ Τουσκ, τον πρώην πρόεδρο τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Από τους 456 (σε σύνολο 460) βουλευτές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, οι 190 στήριξαν τον Μοραβιέτσκι και 266 τον καταψήφισαν.

Με την πρώτη ψηφοφορία τερματίστηκε η οκταετής διακυβέρνηση της χώρας από το εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), το οποίο είχε κατηγορηθεί ότι υπονόμευσε την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, μετέτρεψε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης σε όργανα προπαγάνδας και υποκίνησε τις προκαταλήψεις εναντίον μειονοτήτων, όπως των μεταναστών και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Ο Τουσκ έχει υποσχεθεί ότι θα βελτιώσει τις σχέσεις της Βαρσοβίας με τις Βρυξέλλες και θα αποδεσμευθούν έτσι δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για την Πολωνία αλλά έχουν μπλοκαριστεί λόγω της ανησυχίας που εκφραζόταν στην ΕΕ για το κράτος δικαίου στη χώρα του. Αφού αναδειχθεί νέος πρωθυπουργός αναμένεται ότι αύριο Τρίτη θα παρουσιάσει την κυβέρνησή του και το πολιτικό πρόγραμμά του και θα ζητήσει αμέσως την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου στο οποίο η συμμαχία διαθέτει 248 έδρες.

Μετά τις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε η συμμαχία των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων με επικεφαλής τον Τουσκ, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στην Πολωνία για τις εργασίες του κοινοβουλίου και οι συνδρομές στο κανάλι του στο YouTube έχουν εκτοξευτεί. Ορισμένες συνεδριάσεις προσέλκυσαν πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές στην πλατφόρμα και σήμερα ένας κινηματογράφος της Βαρσοβίας αποφάσισε να προβάλει ζωντανά τη συνεδρίαση στη μεγάλη οθόνη. Τόσο μεγάλη ήταν η ζήτηση που περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί σε λίστα αναμονής για να αγοράσουν εισιτήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

