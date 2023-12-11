Γάζα: 18.205 νεκροί, και 49.645 τραυματίες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 18.205 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου, μεταξύ του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η κυβέρνηση της Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα από το 2007, εκτιμά ότι 49.645 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του υπουργείου Υγείας, του 'Ασραφ αλ-Κόντρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

