Γάζα: 18.205 νεκροί, και 49.645 τραυματίες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Νέος απολογισμός από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς

Γάζα νεκροί

Τουλάχιστον 18.205 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου, μεταξύ του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η κυβέρνηση της Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα από το 2007, εκτιμά ότι 49.645 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του υπουργείου Υγείας, του 'Ασραφ αλ-Κόντρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

