Εικόνες και πλάνα του πρώην βουλευτή της Ουκρανίας Illya Kyva που δολοφονήθηκε στη Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας SBU, στα οποία απεικονίζεται νεκρός, αλλά και λίγο πριν πέσει νεκρός.

Η μυστική υπηρεσία SBU κατέστησε σαφές ότι οι εικόνες και τα πλάνα κυκλοφόρησαν σκόπιμα ως προειδοποίηση προς άλλους Ουκρανούς που συνεργάζονται με τις δυνάμεις εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους τους προδότες και τους εγκληματίες πολέμου που έχουν περάσει στο πλευρό του εχθρού», είπε ουκρανική πηγή στα ΜΜΕ. «Θυμηθείτε, η Ρωσία δεν θα σας προστατεύσει... Ο θάνατος είναι η μόνη προοπτική που περιμένει τους εχθρούς της Ουκρανίας», ο ίδιος πρόσθεσε.

Η δημοσιοποίηση των πλάνων ακολούθησε τη δήλωση του εκπροσώπου της SBU Andriy Yusov, ο οποίος είπε στην ουκρανική τηλεόραση ότι «μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Kyva δεν υπάρχει πια. Αυτή τη μοίρα θα έχουν όλοι προδότες της Ουκρανίας και οι μαριονέτες του καθεστώτος του Πούτιν ».

Η δημοσιοποίηση των εικόνων και του βίντεο από τη σκηνή της δολοφονίας έρχεται καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον επικεφαλής της SBU Vasyl Maliuk για να συζητήσουν τις προσπάθειες για την πάταξη όσων συνεργάζονται με τη Ρωσία, ανέφερε η Ukrinform.

Προπαγανδιστής του Κρεμλίνου, ο οποίος εμφανιζόταν σε κρατικές τηλεοπτικές εκπομπές, ο Kyva είχε ισχυριστεί ότι ο Ζελένσκι ήταν πράκτορας της MI6 και εθισμένος στην κοκαΐνη.

Ο Kyva ήταν πρώην αστυνομικός και κυβερνητικός αξιωματούχος, έχοντας ηγηθεί του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο ουκρανικό κοινοβούλιο την περίοδο 2017-19 ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος για την προεδρία της Ουκρανίας, αλλά στη συνέχεια στράφηκε στη Ρωσία. Ζήτησε από τον Πούτιν πολιτικό άσυλο και ρωσικό διαβατήριο.

Οι εικόνες του τόπου του εγκλήματος τραβήχτηκαν στους αυστηρά φυλασσόμενους χώρους του Velich Country Club. Το κλαμπ απέχει μόλις 12 μίλια από την κύρια επίσημη κατοικία του Πούτιν, το Novo-Ogarevo, έξω από τη Μόσχα, και λιγότερο από 30 μίλια από το Κρεμλίνο.

Ο Kyva φέρεται να ζούσε στο κλαμπ, το οποίο είχε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και «καλή ασφάλεια».

Ένα βίντεο, που τράβηξε ο φερόμενος ως εκτελεστής στο σημείο λίγο πριν τον πυροβολισμό, τον δείχνει να περιμένει ανάμεσα στο χιόνι και τα δέντρα, περιμένοντας έναν άνδρα να περάσει.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ερευνά τώρα τη δολοφονία.

Η Kyva καταδικάστηκε νωρίτερα αυτό το έτος σε ποινή φυλάκισης 14 ετών για εσχάτη προδοσία σε μια δίκη που διεξήχθη ερήμην, καθώς η Kyva είχε ήδη καταφύγει για να ζήσει στη Ρωσία.

Ώρες πριν πεθάνει, ο Kyva είχε προβλέψει στην τελευταία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένας ηττημένος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αναγκαζόταν να καταφύγει στη Βρετανία.

Ο προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας Μιχαήλο Ποντόλιακ, σχολιάζοντας την εκτέλεση του Kyva είπε ότι «ανεξάρτητα από το περιστατικό με την Kyva, είναι πολύ σημαντικό για όλους όσοι συνεργάζονται ενεργά με τις ρωσικές διοικήσεις κατοχής με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κατανοήσουν ότι οι κίνδυνοι τους είναι ακραίοι, ακόμη κι αν βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος».



