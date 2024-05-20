Ο μεγιστάνας της ραπ Σον «Diddy» Κομπς παραδέχτηκε σε απολογία του μέσω βίντεο ότι γρονθοκόπησε και κλώτσησε την πρώην σύντροφό του το 2016 στον διάδρομο ενός ξενοδοχείου αφού το CNN έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την επίθεση.

Ο Diddy είπε ότι «λυπάται πραγματικά» και ότι οι ενέργειές του ήταν «αδικαιολόγητες».

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου σε αυτό το βίντεο. Αισθανόμουν αηδιασμένος τότε όταν το έκανα. Είμαι αηδιασμένος τώρα» αναφέρει ο Αμερικανός ράπερ και δισκογραφικός παραγωγός στο βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες στο Instagram και το Facebook.

Την Παρασκευή το CNN έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα του Diddy, να επιτίθεται με μπουνιές και κλωτσιές στην Κάσι, τραγουδίστρια της R&B που ήταν η προστατευόμενη και σύντροφός του εκείνη την εποχή. Το βίντεο δείχνει επίσης τον ράπερ να σπρώχνει και να σέρνει την Κάσι και να πετάει ένα βάζο προς την κατεύθυνση της.

Η Κάσι, το όνομα της οποίας είναι Κασάντρα Βεντούρα, μήνυσε τον ράπερ τον Νοέμβριο για επί σειρά ετών όπως είπε, σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση. Η υπόθεση έληξε με συμφωνία των δύο πλευρών, χωρίς αποδοχή ευθύνης, αλλά είχε ως αποτέλεσμα έλεγχο από τις αρχές και αστικές αγωγές που υποβλήθηκαν τους επόμενους μήνες σε βάρος του ράπερ. Επιπλέον έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών για εμπορία ανθρώπων που οδήγησε τις αρχές να πραγματοποιήσουν έφοδο στις επαύλεις του στο Λος Άντζελες και στο Μαϊάμι.

«Είναι τόσο δύσκολο να συλλογίζεσαι τις πιο σκοτεινές στιγμές στη ζωή σου, αλλά μερικές φορές πρέπει να το κάνεις αυτό» λέει ο Diddy στο βίντεο. Και προσθέτει: «Πήγα και ζήτησα βοήθεια από επαγγελμαία. Ξεκίνησα θεραπεία και αποτοξίνωση. Έπρεπε να ζητήσω από τον Θεό το έλεος και τη χάρη του. Λυπάμαι πολύ. Αλλά δεσμεύομαι να είμαι καλύτερος άνθρωπος κάθε μέρα. Δεν ζητάω συγχώρεση. Λυπάμαι πραγματικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

