Με «συναρπαστικά ευρήματα» από το Νοσοκομείο Αλ Σίφα και σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η κατάληψη του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Πτέρυγα στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ.
Ο Γκάλαντ τόνισε ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις του IDF θα συνεχιστούν και μάλιστα μπαίνουν στη νέα φάση τους, με στόχο να εξαλείψουν κάθε θύλακα της Χαμάς, που παραμένει στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή.
Πηγή: skai.gr
