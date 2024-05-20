Μύδροι Νετανιάχου κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο κατηγόρησε για αντισημιτισμό, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το «παράλογο και ψευδές» ένταλμα του γενικού εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου «στρέφεται εναντίον ολόκληρου του κράτους του Ισραήλ».

«Το ένταλμα στρέφεται εναντίον των στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού, που πολεμά με υπέρτατο ηρωισμό εναντίον των ποταπών δολοφόνων της Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου.

Ο γενικός εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Καν δεν έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης, αλλά ανακοίνωσε την πρόθεσή του νωρίτερα σήμερα Δευτέρα να τα ζητήσει από το δικαστήριο για τον Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, μαζί με τους τρεις κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς.

«Με ποιο chutzpah (θράσος) τολμάτε να συγκρίνετε τα τέρατα της Χαμάς με τους στρατιώτες των IDF, του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο;» διερωτήθηκε ο Νετανιάχου. «Με ποιο θράσος συγκρίνετε μεταξύ της Χαμάς που δολοφόνησε, έκαψε, σφάγιασε, βίασε και απήγαγε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, και τους στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού που διεξάγουν έναν δίκαιο πόλεμο που είναι απαράμιλλος, με μια ηθική ασύγκριτη;»

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι απορρίπτει «με αηδία» τη διαφαινόμενη σύγκριση του Καν (Ισραηλινή ηγεσία με Χαμάς), αποκαλώντας την «απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας» υποστηρίζοντας είναι ένα παράδειγμα «νέου αντισημιτισμού» που έχει μεταφερθεί από τις πανεπιστημιουπόλεις στη Χάγη».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπόσχεθηκε στην ισραηλινό κοινή γνώμη ότι η «προσπάθεια του ΔΠΔ να μας δέσει τα χέρια θα αποτύχει», ότι κανένα διεθνές φόρουμ δεν θα «μας εμποδίσει να χτυπήσουμε αυτούς που επιδιώκουν την καταστροφή μας» και ότι το Ισραήλ θα ανατρέψει τη Χαμάς και θα πετύχει «απόλυτη νίκη».

