Παναθηναϊκός AKTOR: Ανεβάζουν «στροφές» ενόψει Final 4 Σλούκας και Ερνανγκόμεθ

Ευχάριστα νέα έρχονται από το «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού AKTOR, λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του Final 4 της Ευρωλίγκας και του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε.



Μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος έπειτα και από τη δεύτερη νίκη επί του ΠΑΟΚ το βράδυ του Σαββάτου, οι «πράσινοι» επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, σε αυτή τη μίνι προετοιμασία ενόψει της μεγάλης ευρωπαϊκής γιορτής στο Βερολίνο το τριήμερο 24 με 26 Μαΐου.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» είδε τουςκαινα ανεβάζουν «στροφές»,της προπόνησης.Να θυμίσουμε πως τόσο ο Έλληνας γκαρντ, όσο και ο Ισπανός φόργουορντμε αποτέλεσμα να απουσιάσουν και από τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ για τα playoffs της Stoiximan Basket League.Όσον αφορά την υπόλοιπη ομάδα, άπαντες προπονήθηκαν κανονικά χωρίς απρόοπτα και προβλήματα.

