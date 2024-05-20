Τη σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης της Κίνας προκάλεσε η παρουσία εκπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών στην ορκωμοσία του Προέδρου της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε, με τον εκπρόσωπο της κινεζικής κυβέρνησης να αναφέρει ότι οι ΗΠΑ στέλνουν «λανθασμένα μηνύματα στις αποσχιστικές δυνάμεις της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν».

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της κινεζικής κυβέρνησης δήλωσε ότι «είμαστε σθεναρά αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή επίσημων ανταλλαγών μεταξύ της περιοχής της Ταϊβάν, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών που έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα. Καταδικάζουμε σθεναρά οποιαδήποτε ανάμειξη στις υποθέσεις της Ταϊβάν με οποιοδήποτε πρόσχημα ή με οποιοδήποτε μέσο».

«Προτρέπουμε την αμερικανική πλευρά και τις υπόλοιπες χώρες να διορθώσουν αμέσως τα λάθη τους και να σταματήσουν να στέλνουν λανθασμένα μηνύματα στις αυτονομιστικές δυνάμεις που επιδιώκουν την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν»», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στην ίδια δήλωση ο εκπρόσωπος της κινεζικής κυβέρνησης προσθέτει ότι «η προσπάθεια των αρχών του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος να αναζητήσουν ξένη υποστήριξη για την ανεξαρτησία και την παρέμβαση εξωτερικών δυνάμεων δεν θα σταματήσουν την αμετάκλητη προσπάθεια της Κίνας για επανένωση».



Πηγή: skai.gr

