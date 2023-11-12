Αιματηρές συγκρούσεις της Χαμάς με τον Ισραηλινό στρατό διεξάγονται από χθες στον προσφυγικό καταυλισμό αλ Σάτι (Al-Shati), στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο καταυλισμός Σάτι, γνωστός επίσης ως Beach Camp, είναι ένας από τους πολυπληθέστερους, με πάνω από 90.000 πρόσφυγες.

Ο IDF ανακοίνωσε ότι στις επιχειρήσεις «οι ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν πολλούς τρομοκράτες και αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό υποδομών της Χαμάς στην περιοχή».

Επίσης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι βοήθησαν στην «ασφαλή εκκένωση αμάχων» που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μεσα σε κτίριο του προσφυγικού camp.

«Kαθώς οι πολίτες έφευγαν από το σημείο, τρομοκράτες πυροβόλησαν κατά των στρατευμάτων από τα περίχωρα της περιοχής. Προκειμένου να προστατεύσουν τη διαδρομή εκκένωσης, τα στρατεύματα του IDF απάντησαν με ελαφρά πυρά όπλων και τανκς για να σκοτώσουν τους τρομοκράτες» αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

IDF troops have been operating in the Shati Camp in Gaza over the past day.



During the operational activity, the IDF:



🔻Eliminated numerous terrorists

🔻Uncovered a large number of terrorist infrastructure

🔻Secured an evacuation route for Gazan residents

🔻Identified and… — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2023

Πηγή: skai.gr

