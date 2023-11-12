Λογαριασμός
Γάζα: Σφοδρές μάχες στον καταυλισμό αλ Σάτι με 90.000 πρόσφυγες  (βίντεο - φωτογραφίες)

Ο IDF ανακοίνωσε ότι στις επιχειρήσεις «οι στρατιώτες σκότωσαν πολλούς τρομοκράτες και αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό υποδομών της Χαμάς»

γαζα

Αιματηρές συγκρούσεις της Χαμάς με τον Ισραηλινό στρατό διεξάγονται από χθες στον προσφυγικό καταυλισμό αλ Σάτι (Al-Shati), στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. 

Ο καταυλισμός Σάτι, γνωστός επίσης ως Beach Camp, είναι ένας από τους πολυπληθέστερους, με πάνω από 90.000 πρόσφυγες.

Ο IDF ανακοίνωσε ότι στις επιχειρήσεις «οι ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν πολλούς τρομοκράτες και αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό υποδομών της Χαμάς στην περιοχή».

Επίσης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι βοήθησαν στην «ασφαλή εκκένωση αμάχων» που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μεσα σε κτίριο του προσφυγικού camp. 

GAZA

«Kαθώς οι πολίτες έφευγαν από το σημείο, τρομοκράτες πυροβόλησαν κατά των στρατευμάτων από τα περίχωρα της περιοχής. Προκειμένου να προστατεύσουν τη διαδρομή εκκένωσης, τα στρατεύματα του IDF απάντησαν με ελαφρά πυρά όπλων και τανκς για να σκοτώσουν τους τρομοκράτες» αναφέρει ο ισραηλινός στρατός. 

GAZA

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Μεσανατολικό
