Γενικά αίθριος είναι ο καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη δυτική χώρα και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 26 με 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 τοπικά στα δυτικά τους 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως έως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 με 27 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοανατολικούς, βαθμιαία ενισχυόμενοι έως 5 με 6, και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά ανατολικοί βορειονατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, έως το απόγευμα κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στην Κρήτη από το βράδυ από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 27 και στην Κρήτη έως 30 με 31 στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές έως τις απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το απόγευμα οπότε και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις απογευματινές ώρες νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 27 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-05-2024

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανοικτά του Ιονίου έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 τοπικα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη δυτική χώρα και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 27 με 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 τοπικά στα δυτικά τους 34 βαθμούς ενώ στη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα βόρεια ορεινά πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανοικτά του Ιονίου έως 7 μποφόρ, βαθμιαία εξασθενούντες από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 με 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 και στην Κρήτη έως 30 με 31 στα νότια έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, βαθμιαία ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα νότια, κατά τόπους πιο πυκνές, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στη Κρήτη.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Σταδιακή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης από τα δυτικά.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα υπόλοιπα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και άνοδο στα ανατολικά. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τις Κυκλάδες θα φτάσει τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοδυτικά τους 30 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-05-2024

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και την νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 32 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοανατολικά κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-05-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Από το απόγευμα και από τα δυτικά βαθμιαία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.