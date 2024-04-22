Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει προχωρήσει τις τελευταίες τρεις ημέρες στην εκταφή περίπου 200 πτωμάτων ανθρώπων που σκοτώθηκαν και θάφτηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε ομαδικούς τάφους εντός του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς.

«Οι ομάδες μας συνεχίζουν να βρίσκουν πτώματα στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Nasser και από το Σάββατο έχει γίνει η εκταφή των σορών περίπου 200 μαρτύρων», δήλωσε ο Μαχμούτ Μπασάλ, ένας εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει.

Από την πλευρά του, ο Μοχάμεντ αλ Μουγκάγιερ, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Λωρίδας της Γάζας, είπε στο AFP ότι συνολικά 283 πτώματα έχουν ανακαλυφθεί στους τάφους του νοσοκομείου Νάσερ.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε βρει θαμμένα τα πτώματα 283 ανθρώπων, που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τον (ισραηλινό) στρατό κατοχής», είπε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ισμαΐλ αλ Ταουάμπτεχ, επικεφαλής της υπηρεσίας Επικοινωνίας της κυβέρνησης της Χαμάς, η οποία διοικεί τη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

