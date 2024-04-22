Η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη σήμερα, Δευτέρα στην ανατολική Λιβύη λόγω ισχυρής αμμοθύελλας προερχόμενης από τη Σαχάρα, η οποία επίσης ήταν ο λόγος που οι δημόσιες υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έκλεισαν προσωρινά τις πύλες τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η απογείωση και η προσγείωση αεροσκαφών έχει σταματήσει μέχρι νεωτέρας σε όλα τα αεροδρόμια της περιοχής, κυρίως σε αυτό της Μπενίνα στη Βεγγάζη όπου ο διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα άμμου, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

"Όλες οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Μπενίνα αναβλήθηκαν λόγω έλλειψης ορατότητας και δυσμενών καιρικών συνθηκών", δήλωσε ο Σάλεχ αλ-Αμρούνι, διευθυντής του αεροδρομίου στο τηλεοπτικό δίκτυο al-Masar.

Flights at Benina Airport in Benghazi were suspended on Monday due to bad weather conditions. https://t.co/uoM6xmyqFl — The Libya Observer (@Lyobserver) April 22, 2024

Η Λιβύη, η οποία έχει βυθιστεί στο χάος μετά την πτώση του δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι το 2011, διοικείται από δύο αντίπαλες κυβερνήσεις: η μια στην Τρίπολη (δυτική Λιβύη) υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, η οποία αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, η άλλη στην ανατολική Λιβύη, που εκπροσωπείται από το Κοινοβούλιο και συνδέεται με το στρατόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Από την Κυριακή, οι αρχές της ανατολικής Λιβύης είχαν αποφασίσει ότι σήμερα και αύριο, Τρίτη, θα είναι "αργία για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες λόγω των κακών καιρικών συνθηκών", σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Lana News.

Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες στις υπηρεσίες στα φράγματα ασφαλείας στους δρόμους και στις αρχές επιβολής του νόμου στο δημόσιο οδικό δίκτυο για περιορισμό της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων των πολιτών σε περιοχές όπου η ορατότητα είναι κακή.

Κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε επίσης στη Ντέρνα, πόλη της ανατολικής Λιβύης, για την προστασία ενός πληγωμένου πληθυσμού που είναι ακόμη σε σοκ μετά τις φονικές πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2023 οι οποίες άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους και περισσότερους από 40.000 εκτοπισμένους.

Ισχυροί άνεμοι έπνεαν επίσης στις πόλεις Τομπρούκ, Αλ-Μπάιντα και Ατζνταμπίγια στη βορειοανατολική Λιβύη όπου ο ουρανός πήρε ένα καφέ χρώμα, η ορατότητα ήταν πολύ κακή με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μείνουν στα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.