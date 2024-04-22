Φούντωσαν εκ νέου οι φήμες για την υγεία του Ραμζάν Καντίροφ, κατόπιν δημοσιεύματος της εφημερίδας Novaya Gazeta, σύμφωνα με το οποίο ο τσετσένος ηγέτης πάσχει από οξεία νεκρωτική παγκρεατίτιδα. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η κατάσταση του 47χρονου Καντίροφ – ο οποίος είναι πιστός στο Κρεμλίνο και γνωστός για τη βάναυση μεταχείριση αντιφρονούντων – είναι «μη αναστρέψιμη». Ως εκ τούτου, αναφέρει το δημοσίευμα, η Μόσχα καλείται τώρα να καταστρώσει σχέδια για το πώς θα διατηρήσει τη σταθερότητα στο Γκρόζνι «όταν ο σκληρός τσετσένος δικτάτορας δεν θα υπάρχει πια».

Η εφημερίδα Novaya Gazeta, την οποία ίδρυσε ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης δημοσιογράφος Ντμίτρι Μουράτοφ, επικαλείται πηγές από το περιβάλλον του Καντίροφ και γιατρούς της Κλινικής του Κρεμλίνου, όπου ο τσετσένος ηγέτης φέρεται να νοσηλεύτηκε το περασμένο φθινόπωρο. Εκείνη την περίοδο είχαν δει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας φήμες για σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Ραμζάν Καντίροφ.

Συνεργάτες του Καντίροφ είχαν δώσει στη δημοσιότητα εικόνες από την επίσκεψη του τσετσένου ηγέτη σε νοσοκομείο για να δει έναν θείο του. Η Novaya Gazeta εμφανίζεται πεπεισμένη ότι ήταν πρόσχημα για να κρατηθεί μυστική η εισαγωγή του Καντίροφ και η μετέπειτα νοσηλεία του.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο κανάλι του Ραμζάν Καντίροφ στο Telegram, εμφανίζεται ο τσετσένος ηγέτης σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του στο Γκρόζνι. Οι εικόνες που τον δείχνουν σχεδόν ακίνητο, να μιλάει αργά και προφανώς με δυσκολία, είναι απίθανο να διαλύσουν τις εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

