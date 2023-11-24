Ξεκίνησε απελευθέρωση των πρώτων 13 ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι Ταϊλανδοί υπήκοοι που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα αφέθηκαν ελεύθεροι. Η απελευθέρωση των υπηκόων της Ταϊλάνδης δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς. Αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα στη βάση μιας ξεχωριστής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου με τη Χαμάς, δήλωσε ένας αξιωματούχος που γνώριζε για τις συνομιλίες, ο οποίος πρόσθεσε πως οι όμηροι ήταν όλοι άνδρες και δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία για εκεχειρία με το Ισραήλ που αναφέρεται μόνο σε γυναίκες και παιδιά. Η ξεχωριστή διαπραγματευτική γραμμή άνοιξε όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης επισκέφθηκε το Κατάρ στις 31 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μια ειδική συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των Ταϊλανδών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

BREAKING: 13 hostages are back in Israel pic.twitter.com/NiXx3mVPTR November 24, 2023

VIDEO: Red Cross vehicles driving into Egypt with hostages pic.twitter.com/qGAijTKSf8 — Trey Yingst (@TreyYingst) November 24, 2023

First look on a night of anticipatipn: ICRC vehicles carrying elderly and others across Rafah border crossing. Filmed by NPR producer in Gaza, Anas Baba. pic.twitter.com/4Njg33MaBS — Daniel Estrin (@DanielEstrin) November 24, 2023

Οι 24 όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι περιλαμβάνουν 13 Ισραηλινούς, 10 Ταϊλανδούς και 1 Φιλιππινέζο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ Ανσάρι.

«Αυτοί που απελευθερώθηκαν περιλαμβάνουν 13 Ισραηλινούς πολίτες, ορισμένοι από τους οποίους έχουν διπλή υπηκοότητα, επιπλέον 10 πολίτες της Ταϊλάνδης και ένας Φιλιππινέζος», είπε ο Αλ-Ανσαρί στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter.

Η Αίγυπτος και η Ταϊλάνδη ανέφεραν αρχικά ότι 12 Ταϊλανδοί πολίτες θα αφεθούν ελεύθεροι.

Οι απελευθερωμένοι όμηροι βρίσκονται στις Ειδικές Δυνάμεις του IDF εντός ισραηλινού εδάφους

Οι Ειδικές Δυνάμεις του IDF και οι δυνάμεις του ISA βρίσκονται αυτή τη στιγμή με τους απελευθερωμένους ομήρους. Οι απελευθερωμένοι όμηροι υποβλήθηκαν σε αρχική ιατρική αξιολόγηση εντός ισραηλινού εδάφους. Θα συνεχίσουν να συνοδεύονται από στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού καθώς θα κατευθύνονται προς τα ισραηλινά νοσοκομεία, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χαιρετίζουν και αγκαλιάζουν τους απελευθερωμένους ομήρους κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους.

Οι IDF, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους - μαζί με ολόκληρο το ισραηλινό κατεστημένο ασφαλείας, θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους.

Ο Εκπρόσωπος του IDF επαναλαμβάνει τη σημασία της επίδειξης υπομονής και ευαισθησίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου από σεβασμό προς τους απελευθερωμένους ομήρους και τις οικογένειές τους.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Ισραήλ ενημερώθηκε ότι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα φαίνεται να είναι υγιείς, αναφέρει το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού.

Ελεύθεροι και οι 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε την απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων - 39 γυναίκες και παιδιά - που κρατούνταν στις Ισραηλινές φυλακές αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι αντιδράσεις του κόσμου καθώς ακούει την είδηση ​​της απελευθέρωσης 13 Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ

Οι 13 Ισραηλινοί όμηροι παρελήφθησαν αρχικά από τον Ερυθρό Σταυρό όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης. Σχεδόν 7 εβδομάδες πολέμου και σήμερα στις επτά το πρωί τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ - Χαμάς που προβλέπει προσωρινή κατάπαυση πυρός και ανταλλαγή ομήρων της Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Δείτε εδώ live την απελευθέρωση ομήρων στο Ισραήλ

LIVE: Rafah crossing as Israel and Hamas agree to ceasefire https://t.co/Tnm8neezgm — Reuters (@Reuters) November 24, 2023

Αιγυπτιακές πηγές είπαν στο BBC ότι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι παρέλαβαν τους Ισραηλινούς ομήρους από τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο στο πέρασμα της Ράφα στη νότια Γάζα.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επρόκειτο να τους μεταφέρουν στο αεροδρόμιο Arish και στη συνέχεια σε μια ισραηλινή στρατιωτική αεροπορική βάση.

Τα ασθενοφόρα που μετέφεραν τους Ισραηλινούς ομήρους προς τη Ράφα.

דיווח: האמבולנסים שיצאו מחאן יונס בדרך לרפיח עם החטופים הישראלים pic.twitter.com/EbLRvG902u — החדשות - N12 (@N12News) November 24, 2023

Οι Ισραηλινοί όμηροι θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία όπου τους περιμένουν οι συγγενείς τους μετά απο 48 ημέρες κράτησής τους από την Χαμάς.

Οι Iσραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δίπλα σε ασθενοφόρα έξω από το ελικοδρόμιο του ιατρικού κέντρου για παιδιά Schneider στο Petah Tikva

Ισραηλινοί στρατιώτες στέκονται σε εξέδρα προσγείωσης ελικοπτέρου στο ιατρικό κέντρο για παιδιά Schneider στο Petah Tikva του Ισραήλ στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Οι Ταϊλανδοί όμηροι μεταφέρονται στο ιατρικό κέντρο του Τελ Αβίβ

Ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Ταϊλανδοί όμηροι πέρασαν στο Ισραήλ μέσω της διάβασης της Ράφα και μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Shamir (Assaf Harofeh) νότια του Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Εκεί θα λάβουν ιατρικές εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνουν για 48 ώρες.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι Ταϊλανδοί όμηροι ήταν όλοι άνδρες.

Yπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο πέρασμα της Ράφα. Στο σημείο έχουν σπεύσει το προσωπικό των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό που περιμένει να παραλάβει τους 13 ομήρους.

Ένταση από τη φυλακή Ofer στη Δυτική Όχθη πριν τη απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων

Την ίδια ώρα, δεκάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν έξω από τη φυλακή Ofer, που βρίσκεται στη Δυτική Όχθη βόρεια της Ιερουσαλήμ, περιμένοντας να γιορτάσουν την επικείμενη απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων - η πρώτη ομάδα από τους 150 που πρόκειται να απελευθερωθούν εντός τεσσάρων ημερών βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Βίντεο από το σημείο δείχνει την ένταση που υπήρξε νωρίτερα σήμερα κατα την οποία εκτοξεύτηκαν δρακρυγόνα όπως μεταδίδει το The times of Israel.

The IOF fires tear gas at journalists and residents in front of "Ofer" prison waiting to receive the 39 women and children prisoners that will be freed today. pic.twitter.com/cARHNuMrUH — Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) November 24, 2023

Ισραηλινοί στρατιώτες έξω από τη στρατιωτική φυλακή Ofer κοντά στην Ιερουσαλήμ

Ο Νετανιάχου επιβλέπει τη συμφωνία ομήρων στο κέντρο ελέγχου του Κλάδου Επιχειρήσεων του Ισραηλινού Στρατού

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ θα βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου του Κλάδου Επιχειρήσεων του Ισραηλινού Στρατού στο Kirya στο Τελ Αβίβ.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας θα παρακολουθούν στενά τη διαχείριση της επιχείρησης για την επιστροφή στη χώρα των Ισραηλινών που απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς.

O πρωθυπουργός Νετανιάχου θα συνοδεύεται από τον Διευθυντή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι και τον Στρατιωτικό Γραμματέα του, Υποστράτηγο. Άβι Γκιλ. Ο Υπουργός Άμυνας Gallant θα συνοδεύεται από τον Στρατιωτικό Γραμματέα του, Ταξίαρχο. Ο Guy Markizano και ο επικεφαλής του επιτελείου του, Shachar Katz.

Με βάση τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς, στις 16:00 θα ξεκινούσε η διαδικασία της απελευθέρωσης ελεύθεροι των πρώτων 13 ομήρων της Χαμάς, γυναίκες και παιδιά. Τρεις Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερώνονται από τις ισραηλινές φυλακές για κάθε έναν όμηρο, ανάμεσά τους ανήλικοι και γυναίκες.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων 24 γυναικών και 15 εφήβων αγοριών, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με αντάλλαγμα τους 13 ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι.

Απο τις πρώτες πρωινές ώρες πέρασαν από τη Ράφα 200 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας με το Ισραήλ να διαμηνύει πως ο πόλεμος ακόμα δεν έχει τελειώσει.

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου παρακολουθούν τη μεταφορά ομήρων σε πραγματικό χρόνο, λένε πηγές

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου παρακολουθούν τη μεταφορά των ομήρων που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, λένε πηγές.

Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην επιτυχημένη πρώτη ημέρα της απελευθέρωσης των ομήρων, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αυτό θα βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για τις επόμενες μέρες να κυλήσουν ομαλά.

Οι Αμερικανοί δεν αναμένεται να είναι μεταξύ των πρώτων 13 ομήρων που απελευθερώθηκαν σήμερα.

Ο Ερυθρός Σταυρός λέει πως ξεκινάει μια πολυήμερη επιχείρηση για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα και Παλαιστινίων κρατουμένων

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ομάδες του ξεκίνησαν μια πολυήμερη επιχείρηση με στόχο να διευκολύνουν την απελευθέρωση και μεταφορά των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Ο βαθύς πόνος τον οποίο νιώθουν οι συγγενείς που είχαν χωριστεί από τους αγαπημένους τους είναι απερίγραπτος. Αισθανόμαστε ανακούφιση που ορισμένοι εξ αυτών θα ξανασμίξουν έπειτα από μακρά αγωνία», δήλωσε ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι, περιφερειακός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Επιχείρηση «Πύλη του Ουρανού»: Εναέρια μέσα, ψυχολόγοι, γιατροί και παιχνίδια για την υποδοχή των ομήρων στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι είχαν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή της πρώτης ομάδας των 13 ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια επιχείρηση που ονομάστηκε «Πύλη του Ουρανού».

"היום הוא תחילת האור בקצה המנהרה":

צה"ל השלים את היערכותו לקליטת החטופים השבים ארצה משטח רצועת

עזהhttps://t.co/L2Bh7NoM0Y pic.twitter.com/epxX27DtGn — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 24, 2023

We have completed preparations to receive the released hostages upon their return to Israel from Gaza.



In coordination with government ministries and security authorities, we have prepared to quickly receive the released hostages and give them all the necessary support.



We… pic.twitter.com/ndbKEdGD1d — Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023

Αφού απελευθερωθούν από τη Γάζα μέσω Αιγύπτου, οι όμηροι θα μεταφερθούν από τις Ισραηλινές δυνάμεις (IDF) στην αεροπορική βάση Χατζερίμ στο νότιο Ισραήλ για μια πρώτη υποδοχή, όπου θα υποβληθούν σε σύντομο σωματικό και ψυχικό έλεγχο όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Σύμφωνα με το Sky news, όλοι οι όμηροι που απελευθερώνονται από τη Χαμάς λαμβάνουν ακουστικά ακύρωσης θορύβου, όπως ανέφεραν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.

Όπως είπαν τα ακουστικά κάνουν την "την πτήση ευκολότερη προσφεροντάς τους γαλήνη και ησυχία".

Φαίνεται ότι τα στρατεύματα έχουν ήδη ετοιμάσει παιχνίδια για να τα δώσουν στα παιδιά, με τον Ισραηλινό Στρατό να κυκλοφορεί φωτογραφίες και βίντεο με αρκουδάκια, βιβλία ζωγραφικής και μπάλες ποδοσφαίρου.

Ιατρικές ομάδες βρίσκονται επίσης σε κάθε ελικόπτερο που θα μεταφέρει τους ομήρους, όπως ανέφεραν.

«Το πλήρωμα του ελικοπτέρου που θα πάρει τους απελευθερωμένους ομήρους θα λάβει οδηγίες να εκτελέσει την αποστολή του με ευγένεια, σεμνότητα, υπομονή και κατάλληλη συμπεριφορά», προστίθεται.

«Το προσωπικό θα συστηθεί ονομαστικά με ορατό πρόσωπο και χαμόγελο, θα διατηρήσει οπτική επαφή και απόσταση, προκειμένου να επιτρέψει στους φροντιστές και τις ομάδες υποστήριξης να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ειδικότερα, ο στρατός έχει προετοιμάσει παράλληλα ψυχολόγους και ειδικούς ψυχικής υγείας για να υποδεχτούν τους ομήρους, πολλοί από τους οποίους αναμένεται να είναι παιδιά. Οι ειδικοί θα τους εξηγήσουν τι συνέβη στην κοινότητά τους στις 7 Οκτωβρίου, όταν πιστεύουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

Οι IDF θα έχει τηλέφωνα για τους ομήρους ώστε να μπορούν να καλέσουν τους συγγενείς τους αμέσως μόλις φτάσουν στο Χατζερίμ.

Οι απελευθερωμένοι όμηροι θα παραμείνουν έως και δύο ώρες στο Χατζερίμ πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο, είτε με ελικόπτερο είτε με μίνι λεωφορείο.

Τα ελικόπτερα θα πετούν σε πιο αθόρυβη λειτουργία.

Όσοι χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν απευθείας από τα σύνορα σε νοσοκομείο, χωρίς να πάνε στο Χατζερίμ.

Οι οικογένειες των ομήρων περιμένουν στα νοσοκομεία, ενώ στην περιοχή έχουν κρατηθεί δωμάτια ξενοδοχείων.

«Έχουμε ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή των απελευθερωμένων ομήρων κατά την επιστροφή τους στο Ισραήλ από τη Γάζα», αναφέρουν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην twitter) οι Ισραηλινές δυνάμεις.

We have completed preparations to receive the released hostages upon their return to Israel from Gaza.



In coordination with government ministries and security authorities, we have prepared to quickly receive the released hostages and give them all the necessary support.



We… pic.twitter.com/ndbKEdGD1d — Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023

Όπως υπογραμμίζουν σε συντονισμό με τα κυβερνητικά υπουργεία και τις αρχές ασφαλείας, έχουν προετοιμαστεί να υποδεχτούν γρήγορα τους απελευθερωμένους ομήρους και να τους παράσχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη.

«Έχουμε ετοιμάσει αρκετές τοποθεσίες αφιερωμένες στην αρχική τους υποδοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν τις απαραίτητες ιατρικές προμήθειες. Μετά την αρχική υποδοχή και ιατρική περίθαλψη, θα συνεχίσουν στα νοσοκομεία όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Το νοσοκομείο παίδων Schneider συνέστησε οι όμηροι να παραμείνουν τουλάχιστον 48 ώρες υπό παρακολούθηση πριν απελευθερωθούν στο σπίτι.

Η ίδια διαδικασία θα διεξαχθεί τις επόμενες τέσσερις ημέρες για τους υπόλοιπους ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία της Χαμάς. Περίπου 50 όμηροι - παιδιά, οι μητέρες τους και άλλες γυναίκες - πρόκειται να απελευθερωθούν εντός των τεσσάρων ημερών, κατά τις οποίες ο Ισραηλινός Στρατός σταματά τη στρατιωτική του εκστρατεία για την καταστροφή της Χαμάς στη Γάζα, με τρεις Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας να απελευθερώνονται σε αντάλλαγμα για κάθε όμηρο. Η τετραήμερη εκεχειρία μπορεί ενδεχομένως να παραταθεί για μία επιπλέον ημέρα για κάθε ομάδα 10 ακόμη ομήρων που απελευθερώνει η Χαμάς.

Το IDF σε ανακοίνωσή του ζητά από το κοινό να «δείξει υπομονή και ευαισθησία και να σεβαστεί το απόρρητο των απελευθερωμένων ομήρων και των οικογενειών τους» και να μην διακινήσει μη επαληθευμένες πληροφορίες.

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Αγωνία για την απελευθέρωση ομήρων

Η ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τέθηκε σε εφαρμογή στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αναμένεται το απόγευμα -περί τις 16:00- η απελευθέρωση των πρώτων 13 ομήρων, καθώς για πρώτη φορά καταγράφεται ανάπαυλα έπειτα από 49 ημέρες ανελέητου πολέμου.

Το Κατάρ, παράγοντας-κλειδί στις διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολάβησαν επίσης η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, εξασφάλισε προχθές τη συμφωνία των πλευρών για τετραήμερη εκεχειρία, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι περίπου 50 όμηροι -γυναίκες και παιδιά- και σε αντάλλαγμα θα αποφυλακιστούν κάπου 150 Παλαιστίνιοι φυλακισμένοι, επίσης γυναίκες και παιδιά.

Η εφαρμογή της «ανθρωπιστικής παύσης» των εχθροπραξιών αρχικά προβλεπόταν για χθες Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε για σήμερα.

Με το πρώτο φως, καθώς οι ακατάπαυστοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος κόπασαν, χιλιάδες άνθρωποι μάζευαν τα υπάρχοντά τους για να πάνε οικογενειακώς στα χωριά τους.

Ο Όμαρ Τζιμπρίν, 16 ετών, είχε καταφύγει, μαζί με άλλα οκτώ μέλη της οικογένειάς του, στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Περίπου ένα τέταρτο προτού τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία, είχε ήδη βγει από το νοσοκομείο κι είχε πάρει το δρόμο προς τα ανατολικά, προς το χωριό του, μερικά χιλιόμετρα από τη Χαν Γιούνις: «Γυρίζω σπίτι», είπε.

Αλλά καθώς αυτοκίνητα, κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, τουκ-τουκ άρχιζαν να κινούνται, φυλλάδια στα αραβικά που έριξε από τους αιθέρες ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιούσαν: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα».

«Το να επιστρέψετε στον βορρά είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο», υπογραμμίζεται στα φυλλάδια αυτά, με τρία θαυμαστικά. Ο στρατός του στρατού έχει χαρακτηρίσει το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου ζώνη επιχειρήσεων κι έχει διατάξει επανειλημμένα όλους τους αμάχους να φύγουν.

⭕️Watch this important message from the IDF Spokesperson for Arab media, @AvichayAdraee, to the civilians of Gaza:



”The war is not over yet. The humanitarian pause is temporary. The northern Gaza Strip is a dangerous war zone and it is forbidden to move north. For your safety,… https://t.co/OmtxDYHIK3 pic.twitter.com/4gaJDxgy5I — Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023

Περίπου δεκαπέντε λεπτά αφού τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή, ήχησαν σειρήνες συναγερμού για ρουκέτες σε χωριά γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας. Σε προηγούμενους πολέμους ανάμεσα σε ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ ήταν ως και συνηθισμένο να παραβιάζονται ανακωχές τα πρώτα λεπτά μετά την εφαρμογή τους. Ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής καμιά εκτόξευση ρουκετών από πλευράς μαχητών.

Τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν το φυλάκιο στη Ράφα, στα σύνορα με τον Αίγυπτο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου μια ως μιάμιση ώρα αφού τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, αναμένεται να περνούν περίπου 200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια καθημερινά. Ακόμη, θα παραδίδονται 130.000 πετρελαίου ντίζελ.

Trucks carrying fuel and relief supplies begin crossing into Gaza Strip through Rafah border crossing with Egypt as part of the cease-fire between Hamas and Israel ⤵️ pic.twitter.com/lMWRpn26Zb — Anadolu English (@anadoluagency) November 24, 2023

Απελευθερώσεις «μυστικά»

Η Χαμάς επιβεβαίωσε την «πλήρη διακοπή των στρατιωτικών δραστηριοτήτων» τις επόμενες τέσσερις ημέρες, περίοδο κατά την οποία θα απελευθερωθούν τουλάχιστον 50 όμηροι με αντάλλαγμα «τρεις παλαιστίνιους φυλακισμένους» για τον καθένα.

Πηγή προσκείμενη στις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας είπε ότι θα είναι παρούσα αιγυπτιακή αντιπροσωπεία στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα για να εξασφαλίσει την «τήρηση του καταλόγου» των παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν.

Αξιωματούχοι των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, συνοδευόμενοι από προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού και αιγύπτιους πράκτορες, θα βρίσκονται στην «αιγυπτιακή αίθουσα» στη Ράφα για να υποδεχθούν ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι. Σχεδιάζεται να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αλ Αρίς και από εκεί στο Ισραήλ.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς δήλωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων θα γίνει υπό συνθήκες μυστικότητας και ότι στη Ράφα δεν θα επιτραπεί να βρίσκονται δημοσιογράφοι.

Οι ισραηλινές αρχές θα λαμβάνουν κάθε βράδυ κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα αφήνονται ελεύθεροι το επόμενο πρωί.

Η Μαγιάν Ζιν έμαθε χθες βράδυ πως οι δυο κόρες της δεν θα είναι ανάμεσα στους ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα. «Είναι απίστευτα δύσκολο για μένα», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter), ωστόσο πρόσθεσε πως είναι «ανακουφισμένη για τις άλλες οικογένειες».

Στην ανατολική Ιερουσαλήμ, η Σαμίρα Ντουάγιατ ελπίζει πως θα αφήσουν ελεύθερη την κόρη της Σουρούκ, 26 ετών, καθώς έχει εκτίσει ήδη τη μισή ποινή από τα 16 χρόνια κάθειρξης που της επιβλήθηκαν: «κλαίω, γελάω, τρέμω... », είπε.

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με τα ονόματα 300 Παλαιστινίων που είναι πιθανό να αφεθούν ελεύθεροι: περιλαμβάνει 33 γυναίκες και 267 νέους κάτω των 19. Ανάμεσά τους, 49 χαρακτηρίζονται μέλη της Χαμάς.

«Θέσαμε ως όρο ότι (...) οι γυναίκες και τα παιδιά που βρίσκονται στις φυλακές θα απελευθερωθούν» κατά «αρχαιότητα», δηλαδή με βάση το πόσο καιρό κρατούνται, δήλωσε ο Μπασάμ Ναΐμ, στέλεχος της Χαμάς.

Επιστροφή στον πόλεμο;

Η διεθνής κοινότητα εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία να κηρυχθεί ανακωχή, βλέποντας το πρώτο βήμα προς πιο διαρκή αποκλιμάκωση της βίας.

Δηλώνοντας πως εργάζεται για «μακροπρόθεσμη πολιτική λύση αυτής της κρίσης», ο νέος επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Κάμερον συναντήθηκε χθες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και σήμερα θα έχει συνομιλίες με παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και ο ισραηλινός στρατός έχουν διαμηνύσει πως θα «συνεχίσουν» τον πόλεμο για να «εξαλείψουν» τη Χαμάς αφού τερματιστεί η ανακωχή.

«Δεν θα σταματήσουμε τον πόλεμο. Θα συνεχίσουμε ως τη νίκη», διαβεβαίωσε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Χερτσί Χαλεβί.

«Ο έλεγχος του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας είναι το πρώτο βήμα του μακρού πολέμου και προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες φάσεις», ανέφερε εξάλλου ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί.

Από την άλλη, ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Ριάντ Μανσούρ, κάλεσε η ανακωχή να μην είναι «απλά μια παύση», να γίνει προσπάθεια να σημάνει το τέλος του πολέμου που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν έφοδο εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας σκοτώνοντας κάπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας άλλους 240 ομήρους, στην πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως εβραϊκού κράτους το 1948.

Στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία σφυροκοπεί ασταμάτητα ο ισραηλινός στρατός σε αντίποινα για την επίθεση, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 14.800 άνθρωποι, ανάμεσά τους κάπου 6.150 παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Οι βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει πελώρια καταστροφή και ανθρωπιστική κρίση, τονίζει ο ΟΗΕ, καθώς έχει εκτοπιστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου -1,7 εκατ. από τα 2,4 εκατ. κατοίκους του- και η βοήθεια διανέμεται με σταγονόμετρο.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις τονίζουν πως η βοήθεια που αναμένεται να μπει αυτές τις τέσσερις ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας δεν αρκεί και καλούν να κηρυχθεί πιο μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

