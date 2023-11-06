Η Ταϊλάνδη είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός για Ελληνίδες και Έλληνες που τώρα έχουν δυνατότητα μιας ξεχωριστής εμπειρίας διαμονής εκεί. Το ξενοδοχείο Mys Khaoyai σχεδίασε το με βάση την Μπανγκόκ στούντιο Urban Praxis αντλώντας την ιδέα από το με πλούσια βλάστηση Εθνικό Πάρκο Khao Yai.

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο εστιάζει στο να προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία «Υπερυψωμένου Ισογείου», επιτρέποντάς τους να συνδεθούν απρόσκοπτα με το φυσικό περιβάλλον.

Παρά τους επιβεβλημένους χωρικούς περιορισμούς, κάθε δωμάτιο είναι σχεδιασμένο ως μια στοιβαγμένη πολυτελής καμπίνα στο δάσος με μπαλκόνι με πράσινο. Το ξενοδοχείο προσφέρει ευρύχωρες σουίτες, en-suite λουτρά και με δέντρα στα μπαλκόνια. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι μια μήκους εννέα μέτρων διαφανής πισίνα - από κάτω της, η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου - η οποία προσφέρει πανοραμική θέα των βουνών.

Η δομή της πισίνας ως πρόβολος προσθέτει στοιχείο έξαψης καθώς επιτρέπει στους επισκέπτες να κολυμπούν με την αίσθηση ότι βρίσκονται στον ουρανό. Η επιμήκης πισίνα είναι πλήρως διαφανής με έναν ελάχιστο αριθμό κολονών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

