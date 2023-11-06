Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν συναντάται αυτή την ώρα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα στον τελευταίο σταθμό του διπλωματικού του ταξιδιού στη Μέση Ανατολή εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε νωρίτερα, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, το παλαιστινιακό, τα F-16, η Συρία αλλά και το θέμα της Σουηδίας αναμένεται να είναι από τα βασικά θέματα που θα συζητήσουν ο δύο υπουργοί.

Ωστόσο, δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει καταδικάσει έντονα τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τις «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο Ερντογάν δήλωσε το Σάββατο ότι διακόπτει τις επικοινωνίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

