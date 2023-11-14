O Γάλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ολιβιέ Βεράν δήλωσε ότι η Γαλλία ζητά "μια σταθερή, άμεση και διαρκή ανθρωπιστική εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας η οποία πρέπει τελικά να οδηγήσει σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός". Ο Γάλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ακόμη εκατοντάδες όμηροι, μεταξύ των οποίων ίσως και οκτώ άνθρωποι γαλλικής υπηκοότητας που εξακολουθούν να αγνοούνται".

Συνεχίζοντας o Βεράν ανέφερε ότι"η Γαλλία διατηρεί τη θέση που έχει εδώ και πολλά χρόνια και η οποία δεν έχει αλλάξει ποτέ: χρειάζεται μια πολιτική λύση δύο κρατών. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να μπορούν να ζουν σε μια χώρα από την οποία θα μπορούν να φεύγουν και όπου θα μπορούν να εργαστούν, ενώ οι Ισραηλινοί πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζουν ειρηνικά χωρίς να φοβούνται ότι θα δέχονται κάθε πρωί ρουκέτες από τη Χαμάς", τόνισε.

Στο μεταξύ σημερινό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro κάνει λόγο για ένα κοινό σημείωμα με το οποίο αρκετοί Γάλλοι πρεσβευτές στη Μέση Ανατολή εξέφρασαν τη λύπη τους για τη θέση του Παρισιού σχετικά με την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια πρωτοφανή κίνηση στην πρόσφατη ιστορία της γαλλικής διπλωματίας στον αραβικό κόσμο. Ειδικότερα, αρκετοί Γάλλοι πρεσβευτές στη Μέση Ανατολή και σε ορισμένες χώρες του Μαγκρέμπ -περίπου δέκα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας- συνέταξαν και υπέγραψαν συλλογικά ένα σημείωμα στο οποίο εκφράζουν τη λύπη τους για τη φιλοϊσραηλινή στροφή του προέδρου Μακρόν στον πόλεμο μεταξύ του εβραϊκού κράτους και της Χαμάς. Οι συντάκτες του σημειώματος εκφράζουν, όπως αναφέρεται, τη λύπη τους για το γεγονός ότι σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, η πιο σκληρή κριτική στρέφεται όχι μόνο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και κατά της Γαλλίας, όπως καταδεικνύουν οι διαδηλώσεις έξω από τις πρεσβείες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

