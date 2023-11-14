Το Κατάρ προέτρεψε σήμερα το Ισραήλ και τη Χαμάς να αδράξουν την ευκαιρία που τους προσφέρει η μεσολάβησή του ώστε να επιτευχθεί η απελευθέρωση των ομήρων, υπογραμμίζοντας ότι η επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα παρεμποδίζει τις προσπάθειές του.

«Η επιδείνωη» της κατάστασης δυσχεραίνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο Μάτζεντ μπιν Μοχάμεντ Αλ Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα. «Πιστεύουμε ότι δεν υπάρξει άλλη ευκαιρία για τις δύο πλευρές πέρα από αυτή τη μεσολάβηση», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί έτσι ως «θα δούμε μια αχτίδα ελπίδας» που θα σηματοδοτεί την έξοδο από αυτήν τη «φρικτή κρίση».

Την Δευτέρα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «υπεκφεύγει» στις συνομιλίες για την απελευθέρωση των δεκάδων ομήρων. Σε ηχογραφημένο μήνυμά του ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Άμπου Ομπέιντα, ανέφερε ότι το Κατάρ καταβάλλει προσπάθειες για την απελευθέρωση των (Ισραηλινών) ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 200 παιδιών και 75 Παλαιστίνιων που κρατούνται «σε φυλακές του εχθρού». Το Ισραήλ «ζήτησε την απελευθέρωση 100 (ομήρων), εμείς ενημερώσαμε τους μεσολαβητές ότι θα μπορούσαμε να τους απελευθερώσουμε εάν κηρυσσόταν πενθήμερη εκεχειρία, δηλαδή κατάπαυση του πυρός και παροχή βοήθειας σε όλους τους ανθρώπους παντού στη Λωρίδα της Γάζας – αλλά ο εχθρός υπεκφεύγει», πρόσθεσε.

Ο Αλ Ανσάρι απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, όμως είπε ότι η χώρα του διατηρεί μια ελπίδα ότι θα επιτύχει την απελευθέρωση και άλλων ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

