Υπουργός του Ισραήλ καλεί για εθελοντική μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας

Υψηλόβαθμος ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως η Γάζα δεν μπορεί να επιβιώσει ως ανεξάρτητη οντότητα και πως θα ήταν καλύτερα για τους Παλαιστίνιους εκεί να φύγουν για άλλες χώρες.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, επικεφαλής ενός από τα θρησκευτικά εθνικιστικά κόμματα στον συνασπισμό του Νετανιάχου, δήλωσε πως υποστηρίζει την άποψη δύο μελών του ισραηλινού κοινοβουλίου που έγραψαν ένα άρθρο γνώμης στην Wall Street Journal όπου λένε πως δυτικές χώρες θα πρέπει να δεχθούν οικογένειες από τη Γάζα που έχουν εκφράσει επιθυμία να μετεγκατασταθούν.

Τα σχόλια υπογραμμίζουν τους φόβους σε μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου ότι το Ισραήλ θέλει να διώξει τους Παλαιστίνιους από τη γη όπου θέλουν να οικοδομήσουν ένα μελλοντικό κράτος, σε μια επανάληψη της μαζικής απώλειας περιουσιών Παλαιστινίων όταν δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ το 1948.

"Καλωσορίζω την πρωτοβουλία εθελοντικής μετανάστευσης των Αράβων της Γάζας σε χώρες σε όλο τον κόσμο", ανέφερε ο Σμότριχ σε μια δήλωση. "Είναι η σωστή ανθρωπιστική λύση για τους κατοίκους της Γάζας και για ολόκληρη την περιοχή έπειτα από 75 χρόνια προσφύγων, φτώχειας και κινδύνου".

Είπε πως μια περιοχή τόσο μικρή όσο η Λωρίδα της Γάζας χωρίς φυσικούς πόρους δεν θα μπορούσε να επιβιώσει μόνη της, και πρόσθεσε: "Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα μπορεί πλέον να δεχθεί την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης οντότητας στη Γάζα".

Ο Σμότριχ έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ενός υπό ισραηλινό αποκλεισμό παραλιακού θύλακα που διοικείται από το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, όπου κατοικούν περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς πρόσφυγες από προηγούμενους πολέμους.

Παλαιστίνιοι και ηγέτες αραβικών χωρών έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ ότι επιδιώκει μια νέα "Νάκμπα" (καταστροφή), όπως αποκλήθηκε ο εκτοπισμός εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που διέφυγαν ή αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους μετά τον πόλεμο του 1948 και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Οι περισσότεροι κατέληξαν σε γειτονικές αραβικές χώρες και Άραβες ηγέτες έχουν πει πως οποιαδήποτε κίνηση σήμερα να εκτοπιστούν Παλαιστίνιοι θα ήταν απαράδεκτη.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση της Γάζας σε απάντηση για την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου ενόπλων της Χαμάς που βγήκαν από τον θύλακα και επέδραμαν σε μια σειρά κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας κάπου 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας περίπου 240 ομήρους τους οποίους μετέφεραν στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά επίσημα στοιχεία. Οι Ισραηλινοί ηγέτες έχουν δεσμευθεί να καταστρέψουν τη Χαμάς και να διασώσουν τους ομήρους.

Τουλάχιστον 11.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές και ολόκληρες περιοχές του θύλακα έχουν ισοπεδωθεί ή μετατραπεί σε ερείπια.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πει στους κατοίκους της βόρειας Γάζας να φύγουν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς το νότιο άκρο της Λωρίδας, όπου όπως ανέφερε θα είναι πιο ασφαλείς, και είπε πως θα μπορέσουν να επιστρέψουν μόλις η κατάσταση σταθεροποιηθεί.

Το Ισραήλ απέσυρε τον στρατό και τους εποίκους του από τη Γάζα το 2005 έπειτα από κατοχή 38 ετών, και ο Νετανιάχου έχει πει πως δεν σκοπεύει να διατηρήσει μόνιμη παρουσία ξανά, αλλά πως το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο ασφαλείας για μία ακαθόριστη περίοδο.

Ωστόσο δεν υπάρχει πολλή σαφήνεια για τις μακροπρόθεσμες προθέσεις του Ισραήλ, και χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει πως η Γάζα θα πρέπει να διοικηθεί από τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.