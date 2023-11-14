Συνολικά 1.518 "αντισημιτικές πράξεις και δηλώσεις" καταγράφηκαν στη Γαλλία από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ο αριθμός αυτός είναι τρεις φορές υψηλότερος από τις αντισημιτικές ενέργειες ή λόγια που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια όλου του 2022, όταν ανήλθαν συνολικά σε 436.

Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα "571 συλλήψεις", διευκρινίστηκε από το περιβάλλον του υπουργού.

"Επιπροσθέτως υπήρξαν και αντιμουσουλμανικές ενέργειες, αλλά όχι στην κλίμακα που γνωρίζουμε για τον αντισημιτισμό", πρόσθεσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις του στον ραδιοσταθμό Europe 1.

Υπάρχουν "τεμένη που δέχονται επιστολές με απειλές θανάτου, απειλές για επίθεση, πάρα πολλές αντιισλαμικές δηλώσεις, μεταξύ των οποίων και σε τηλεοπτικά πλατό", σημείωσε επίσης, προσθέτοντας ότι έγινε προσφυγή στον Arcom, τον οργανισμό εποπτείας ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ή στη δικαιοσύνη.

Συνολικά 330 έρευνες άνοιξαν για αντισημιτικές ενέργειες και για τρομοκρατία από τις 7 Οκτωβρίου, γνωστοποίησαν εξάλλου χθες οι αρμόδιες αρχές στο AFP.

Σε ερώτηση στον ραδιοσταθμό RMC, ο Αμπντελαλί Μαμούν, ένας ιμάμης του Μεγάλου Τεμένους του Παρισιού, διερρωτήθηκε "πού είναι" οι γύρω στις 1.500 "αντισημιτικές ενέργεις που έγιναν στη Γαλλία;".

"Θα ήθελα πολύ να τις αποκαλύψουν για να δείξουμε αλληλεγγύη" στους εβραίους της Γαλλίας, συνέχισε.

"Δεν λέω ότι οι αριθμοί είναι πλαστοί, αλλά αυτές δεν αποκαλύπτονται, δεν μαθαίνονται", σημείωσε ο ιμάμης, λέγοντας ότι δεν θέλει "αποδείξεις", αλλά "στοιχεία", όπως "η τάδε συναγωγή βεβηλώθηκε, το δείνα κοιμητήριο βεβηλώθηκε, ο τάδε εβραίος πιστός δέχθηκε επίθεση ή λεκτικές απειλές".

Στην ερώτηση αν έχει "κάποια αμφιβολία" ότι αληθεύουν τα στοιχεία αυτά, ο ιμάμης απάντησε "όχι", προσθέτοντας ότι "για να ευαισθητοποιηθούν οι μουσουλμάνοι της Γαλλίας πάνω στο ζήτημα αυτό, ας μην περιοριζόμαστε σε αριθμούς που ανακοινώνονται".

Διαδηλώσεις κατά του αντισημιτισμού συγκέντρωσαν πάνω από 180.000 ανθρώπους την Κυριακή στη Γαλλία, τους 105.000 στο Παρίσι. Η Γαλλία έχει την μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη, όπως και εκατομμύρια μουσουλμάνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

