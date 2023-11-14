Ισραηλινοί κομάντος εισβάλουν στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ραντίσι στη Γάζα - Δείτε βίντεο

Βίντεο από την επιχείρηση των Ισραηλινών κομάντο στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ραντίσι, στη Γάζα, έδωσε στη δημοσιότητα το IDF.

Οι στρατιώτες της μονάδας 401 και των ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού Shayetet 13, εισέβαλαν στο κτίριο, όπου βρήκαν οπλισμό και αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει φυλάσσονταν όμηροι από τη Χαμάς.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση:

מצורף תיעוד נוסף מפעילות כוחות שייטת 13 וחטיבה 401, במהלכה נחשפה תשתית טרור של חמאס בבית החולים ׳רנתיסי׳ pic.twitter.com/rE7FkzhiXu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 14, 2023

Οι Ισραηλινοί έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τούνελ της Χαμάς στο σημείο, καθώς και μοτοσυκλέτα, η οποία είναι πιθανόν να είχε χρησιμοποιηθεί στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου στο έδαφος του Ισραήλ.





Πηγή: skai.gr

