Ισραηλινοί κομάντος εισβάλουν στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ραντίσι στη Γάζα - Δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινοί έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τούνελ της Χαμάς στο σημείο, καθώς και μοτοσυκλέτα, η οποία είναι πιθανόν να είχε χρησιμοποιηθεί στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου

Στρατός Ισραήλ

Βίντεο από την επιχείρηση των Ισραηλινών κομάντο στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ραντίσι, στη Γάζα, έδωσε στη δημοσιότητα το IDF.

Οι στρατιώτες της μονάδας 401 και των ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού Shayetet 13, εισέβαλαν στο κτίριο, όπου βρήκαν οπλισμό και αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει φυλάσσονταν όμηροι από τη Χαμάς.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση: 

Οι Ισραηλινοί έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τούνελ της Χαμάς στο σημείο, καθώς και μοτοσυκλέτα, η οποία είναι πιθανόν να είχε χρησιμοποιηθεί στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου στο έδαφος του Ισραήλ.


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσανατολικό Λωρίδα της Γάζας Χαμάς IDF
