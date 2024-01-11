Γαλλία: Το πολεμικό ναυτικό συνοδεύει γαλλικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Γαλλικές ναυτικές δυνάμεις συνοδεύουν πλοία γαλλικών συμφερόντων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος ναυτικός διοικητής της χώρας στην περιοχή, προσθέτοντας πως η τρέχουσα εντολή του Παρισιού δεν περιλαμβάνει απευθείας πλήγματα στους Χούθι.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Υεμένης, θέτουν στο στόχαστρο ναυτικές διαδρομές στην Ερυθρά Θάλασσα για να δείξουν την υποστήριξή τους στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, η οποία πολεμάει το Ισραήλ στη Γάζα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο υποναύαρχος Εμανουέλ Σλαάρ, κοινός διοικητής των γαλλικών δυνάμεων στην περιοχή, δήλωσε πως η Γαλλία εργάζεται στενά με την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αποστολή Φύλακας Ευημερίας (Prosperity Guardian) στην περιοχή ανταλλάσσοντας πληροφορίες και διεξάγοντας περιπολίες, διευκρίνισε όμως πως η διοίκηση των γαλλικών δυνάμεων παραμένει εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο του Παρισιού.

"Η γαλλική επιχείρηση συνίσταται αφενός σε περιπολίες στις θαλάσσιες ζώνες όπου επιχειρούν οι Χούθι προκειμένου να τους σταματήσει", είπε ο Σλαάρ. "Οι περιπολίες αυτές γίνονται σε συντονισμό με την επιχείρηση Φύλακας Ευημερίας", είπε.

"Αφετέρου, συνοδεύουμε τακτικά πλοία που φέρουν γαλλική σημαία ή γαλλικών συμφερόντων στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα συνοδεύουμε σε όλη τη διάρκεια της διέλευσής τους".

Ο Σλαάρ, που ηγείται επίσης της αποστολής της ΕΕ εννέα χωρών που επιχειρούν στο Στενό του Χορμούζ, δήλωσε πως υπάρχει πάντοτε ανάγκη για περισσότερα στρατιωτικά στοιχεία στην περιοχή, αν και η Γαλλία δεν σκοπεύει να αναπτύξει περισσότερα για την ώρα.

Είπε πως οι διεθνείς στρατιωτικές επιχειρήσεις παράγουν αποτελέσματα και πως το 80% της κυκλοφορίας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθεί να διεξάγεται μέσω του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ ανάμεσα στην Υεμένη και στο Τζιμπουτί.

