Σε «εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης» με τον Λευκορωσικό στρατό έλαβαν μέρος δεκάδες παιδιά από πόλη της Ουκρανίας που είναι υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Belarus 4 Mogilev ανέφερε την Τετάρτη ότι 35 παιδιά από την πόλη Antratsyt στην ανατολική Ουκρανία, την οποία έχει καταλάβει η Ρωσία από το 2014, στάλθηκαν στην πόλη Mogilev της ανατολικής Λευκορωσίας, όπου «διδάχτηκαν πώς να συμπεριφέρονται σε ακραίες καταστάσεις σε ασκήσεις με τον Λευκορωσικό στρατό».

Στα πλάνα, τα παιδιά, μερικά από τα οποία φορούν αθλητικές φόρμες με ρωσικές σημαίες τυπωμένες στα μανίκια τους, εμφανίζονται να κρατούν το ένα το άλλο και να καλύπτουν τα πρόσωπά τους κατά τη διάρκεια μιας άσκησης πυρκαγιάς.

Χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία έχουν απελαθεί στη Ρωσία και τη Λευκορωσία από ρωσικές κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Τον Ιούλιο του 2023, η Επίτροπος για τα παιδιά της Ρωσίας Maria Lvova-Belova έθεσε τον αριθμό των παιδιών της Ουκρανίας που «δέχτηκε» η Ρωσία στις 700.000. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι τα περισσότερα παιδιά συνοδεύονταν από τους γονείς τους ή άλλους συγγενείς τους.



Πηγή: skai.gr

