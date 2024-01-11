Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν στρατιωτική δράση κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, αφού απέκρουσαν τη μεγαλύτερη επίθεση που έγινε μέχρι σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα.



Μαχητικά αεροπλάνα που απονηώθηκαν από αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία κατέρριψαν 21 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλους που εκτόξευσε η σιιτική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν το βράδυ της Τρίτης.

Πηγή: skai.gr

ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα με το οποίο ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων των Χούθι.Το κείμενο ενέκρινε το δικαίωμα των κρατών μελών του ΟΗΕ να υπερασπιστούν τα πλοία τους. Οι Χούθι αντέδρασαν αψηφώντας το ψήφισμα.Ο εκπρόσωπός τους Μοχάμεντ Αλί αλ Χούθι χαρακτήρισε το ψήφισμα. Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι στοχεύουν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.Το ψήφισμα του ΟΗΕ απαιτείόλες αυτές τις επιθέσεις, που εμποδίζουν το παγκόσμιο εμπόριο και υπονομεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ναυσιπλοΐας καθώς και την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια». Έντεκα έθνη το ψήφισαν, αλλά η Ρωσία, η Κίνα, η Μοζαμβίκη και η Αλγερία απείχαν.Νωρίτερα, οι ΗΠΑ και αρκετοί σύμμαχοι προειδοποίησαν για «συνέπειες» από τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Ερωτηθείς για πιθανά χτυπήματα στην Υεμένη, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς είπε: «Προσέξτε αυτό το διάστημα».Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο ανακοίνωσε ότι το 20% των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα καιγύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής.Οι Χούθι είπαν ότι στόχευσαν ένα αμερικανικό πλοίο την Τρίτη που παρείχε υποστήριξη στο Ισραήλ. Ήταν η 26η επίθεση σε εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα από τις 19 Νοεμβρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.