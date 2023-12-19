Γαλλία: Συμφωνία για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό - Προωθείται προς ψήφιση απόψε, με τη στήριξη της ακροδεξιάς

Μια επιτροπή αποτελούμενη από βουλευτές και γερουσιαστές κατέληξε σήμερα το απόγευμα σε προκαταρκτική συμφωνία για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, το οποίο στηρίζεται από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, έπειτα από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Η Μικτή Ισομερής Επιτροπή (CMP), αποτελούμενη από επτά γερουσιαστές και επτά βουλευτές, ξεκίνησε τις εργασίες της το απόγευμα της Δευτέρας και συνέχισε σήμερα το πρωί, έπειτα από μια χαοτική νύχτα, κυρίως λόγω των διαφορών που προέκυψαν όσον αφορά τα κοινωνικά επιδόματα. Απομένει τώρα να εγκριθεί το νομοσχέδιο από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου, στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί το βράδυ.

Το νομοσχέδιο αυτό, με το οποίο αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για τη μετανάστευση, ήταν ενδεικτικό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να περνάει νόμους χωρίς να διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αρχικά ότι με τις προωθούμενες διατάξεις θα καθίστατο ευκολότερο να λαμβάνουν άδεια παραμονής οι μετανάστες που εργάζονται σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα όμως θα γινόταν ευκολότερη και η απέλαση των παράτυπων μεταναστών.

Όμως, καθώς δεν έχει πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή μετά τις εκλογές του 2022, και για να εξασφαλίσει τη στήριξη της δεξιάς, η κυβέρνηση συμφώνησε προοδευτικά να ενισχύσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα δίνονται άδειες παραμονής σε ορισμένους παράτυπους μετανάστες και να δυσχεράνει την πρόσβασή τους σε κοινωνικά επιδόματα, μεταξύ άλλων. Η συμφωνία «κλίνει» προς τα δεξιά, κυρίως επειδή στην επιτροπή μετείχαν πολλοί συντηρητικοί βουλευτές και γερουσιαστές. Η αριστερή πτέρυγα του κόμματος του Μακρόν εξέφρασε μάλιστα δυσαρέσκεια για κάποια από τα άρθρα, που τα θεωρεί υπερβολικά δεξιά.

«Παίρνω Άλκα-Σέλτζερ», είπε ένας βουλευτής της αριστερής πτέρυγας, ο Πατρίκ Βινιάλ, αναφερόμενος στο γνωστό αντιόξινο φάρμακο.

Ο ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, είπε ότι η αυστηροποίηση των μεταναστευτικών νόμων συνιστά «ιδεολογική νίκη» για το κόμμα του.

Για «νίκη» μιλούν επίσης οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι, που τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τη ρητορική τους, ερχόμενοι πιο κοντά στην ακροδεξιά στο θέμα αυτό.

Αντιθέτως, ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό έκανε λόγο για «αίσχος», άποψη που συμμερίζονται και άλλες αριστερές δυνάμεις στη Γαλλία.

Η στήριξη του κόμματος της Μαρίν Λεπέν σημαίνει ότι το νομοσχέδιο θα περάσει από τη Βουλή και τη Γερουσία, εκτός και αν υπάρξει κάποια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.

Η έγκριση του νομοσχεδίου, μόλις έξι μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, θα δώσει επίσης μια καλοδεχούμενη ώθηση στον Μακρόν. «Ο νόμος αυτός θα κάνει αποτελεσματικότερο το σύστημά μας επειδή θα απλοποιήσει δραστικά τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και επειδή θα είναι εφικτό να απελαύνονται γρηγορότερα οι εγκληματίες ή ριζοσπαστικοποιημένοι αλλοδαποί», είπε στο κοινοβούλιο η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν.

«Επιτεύχθηκε συμφωνία από το Κοινοβούλιο σε αυτό το κείμενο για τη μετανάστευση. Είναι καλό: μέτρα που προστατεύουν τους Γάλλους, η αναγκαία αποφασιστικότητα απέναντι στους παραβάτες αλλοδαπούς και δίκαια μέτρα, όπως το (ιστορικό) τέλος της κράτησης των ανηλίκων ή η νομιμοποίηση των εργαζομένων», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Το πιο φλέγον ζήτημα αφορούσε το χρονικό διάστημα που έπρεπε, κατ΄ελάχιστον, να έχει διαμείνει ένας μη Ευρωπαίος παράτυπος μετανάστης στη Γαλλία για να δικαιούται οικογενειακά, αναπηρικά ή στεγαστικά επιδόματα. Η δεξιά ήθελε να οριστεί στα πέντε χρόνια αλλά, όπως είπαν κοινοβουλευτικές πηγές, η σημερινή συμβιβαστική συμφωνία κάνει διαχωρισμό μεταξύ των παράτυπων μεταναστών που εργάζονται και εκείνων που δεν εργάζονται: για τους πρώτους θα ισχύει χρονικό διάστημα 30 μηνών, για τους δεύτερους πενταετία προκειμένου να λάβουν οικογενειακό επίδομα. Πρόσβαση στο επίδομα στέγασης θα έχουν οι εργαζόμενοι παράτυποι μετανάστες έπειτα από τρεις μήνες διαμονής στη Γαλλία και οι άνεργοι έπειτα από πέντε χρόνια.

Οι νέοι περιορισμοί δεν ισχύουν για τους ξένους φοιτητές. Εξαιρούνται επίσης από όλα τα μέτρα οι πρόσφυγες ή εκείνοι που διαθέτουν κάρτα διαμονής.

