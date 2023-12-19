ΗΠΑ: Ράπερ φώναξε κοπέλα στην σκηνή και διέταξε να την χτυπήσουν

Παγκόσμιο σάλο προκαλεί το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και αποτυπώνει τον αμερικανό ράπερ ονόματι Blueface να διατάζει τον ξυλοδαρμό κοπέλας που βρισκόταν στο κοινό που παρακολουθούσε την εμφάνιση του στο Λος Άντζελες το σαββατοκύριακο.

Rapper invited white woman on stage and then orders her assault. pic.twitter.com/aNzpcxjaVW December 17, 2023

Σύμφωνα με την NYP, η κοπέλα υποτίθεται πως πέταξε παγάκια προς την σκηνή.

Ο ράπερ της φώναξεα «μου πετάς διάφορα; Έλα εδώ πάνω».

Η κοπέλα αρνήθηκε όμως αυτός επέμεινε.

«Αλήθεια; Δεν πέταξες τίποτα; Είσαι η μοναδική με ποτήρι με παγάκια».

«Έλα πάνω μην φοβάσαι» συνέχισε ο ράπερ βοηθώντας την κοπέλα να ανέβει στη σκηνή.

Όταν εν τέλει αυτή ανέβηκε τότε ο Blueface την έσπρωξε προς την ομάδα ασφαλείας του και τους «Ξέρετε τι να κάνετε, ορμήξτε της».

Οι μπράβοι αλλά και η αρραβωνιαστικιά του τότε άρχισαν χτυπάνε με κλωτσιές και γροθιές την κοπέλα ενώ ο ράπερ φώναζε ειρωνικά «μην τρέχεις, έλα πάνω, μην φοβάσαι».

Η ταυτότητα της παραμένει άγνωστη, όπως αδιευκρίνιστο είναι κι αν έχει υποβάλει μήνυση.

Αξίζει να σημειωθεί πως Blueface βρίσκεται σε τριετή επιτήρηση αφού το 2022 είχε πυροβολήσει έναν άνδρα στο Λας Βέγκας και όπως αναφέρει το δημοσίευμα κινδυνεύει με ως και πέντε χρόνια φυλάκιση αν κριθεί ότι παραβίασε του όρους της αναστολής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.