​​​​Κάθε Τετάρτη άστεγοι έρχονται στην εκκλησία της ενορίας Τάρμπορ του Βερολίνου για να ζεσταθούν, να φάνε κάτι, να πιούν και να πάνε τουαλέτα. Το επόμενο διάστημα η ενορία της ευαγγελικής εκκλησίας σχεδιάζει να προσφέρει σε αστέγους ένα ζεστό γεύμα. Εδώ και 30 χρόνια η εκκλησία προσφέρει χώρους ύπνου σε αστέγους μια φορά την εβδομάδα. Κατά μέσο όρο 40 άνθρωποι περνούν τη νύχτα στον προθάλαμο της εκκλησίας. Κάποιες κρύες χειμωνιάτικες μέρες οι άστεγοι φθάνουν τους 60. Το παρών δίνουν και δύο εθελοντές γιατροί, οι οποίοι φροντίζουν τραυματισμένους ή αρρώστους.

Η Σαμπίνε Άλμπρεχτ είναι ιερέας της ενορίας Τάρμπορ: «Σε εμάς έρχονται εκείνοι που δεν έχουν βοήθεια από πουθενά. Ορισμένοι βρίσκονται σε τραγική κατάσταση». Εκείνοι που διανυκτερεύουν εδώ είναι άλλοι από εκείνους που έρχονται μόνο για ένα ζεστό καφέ, λέει η Σαμπίνε Άλμπρεχτ και προσθέτει ότι πολλοί προέρχονται από την ανατολική Ευρώπη, κάποιοι μάλιστα εργάζονται σε κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Πολλοί είναι εθισμένοι σε ναρκωτικές ουσίες ή το αλκοόλ, άλλοι έχουν ζήσει κακοποίηση και ψυχικές ασθένειες. Η ιερέας αναφέρεται μάλιστα σε έναν άνδρα, ο οποίος «κοιμάται εδώ στην ενορία εδώ και είκοσι χρόνια».

Απουσιάζουν οικονομικά προσιτές κατοικίες



«Οι άστεγοι αποτελούν σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα», λέει στην DW η Βερένα Ρόζενκε, διευθύνουσα σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Κοινότητας Στήριξης Αστέγων (BAG W). Εκτιμά ότι ο κύριος λόγος είναι η απουσία οικονομικά προσιτών κατοικιών. Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς της BAG W οι άστεγοι στη Γερμανία έφθασαν το 2022 τους 607.000. Από αυτούς, περίπου 50.000 ζούσαν στους δρόμους χωρίς κανένα κατάλυμα.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε πέρυσι 372.060 αστέγους, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε δημοτικές υπηρεσίες, εκκλησίες ή άλλους θεσμούς. Οι σημαντικά χαμηλότεροι αριθμοί της γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας οφείλονται στη μέθοδο καταμέτρησης. Η BAG W καταγράφει τα στοιχεία για ένα ολόκληρο έτος και όχι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ λαμβάνει υπόψη και αστέγους, που κοιμούνται σε φίλους, συγγενείς ή και αγνώστους.

«Έρχονται άτομα που δεν φαντάζεσαι ότι έχουν ανάγκη»



Η γερμανική κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο την ετήσια κατασκευή 400.000 νέων κατοικιών, από τις οποίες το 25% θα ήταν κοινωνικές κατοικίες. Η κυβέρνηση απέχει ωστόσο παρασάγγας από αυτούς τους στόχους. Για τη Βερένα Ρόζενκε ο στόχος των 100.000 κοινωνικών κατοικιών ήταν κατώτερος των αναγκών και δεν ήταν ούτως ή άλλως σε θέση να αντιμετωπίσει την έλλειψη προσιτών κατοικιών. Η γερμανίδα ειδικός υπολογίζει ότι παράλληλα με τις κοινωνικές κατοικίες χρειάζονται άλλα 100.000 οικονομικά προσιτά διαμερίσματα: «Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί μόνο 25.000 νέες κοινωνικές κατοικίες», διαπιστώνει η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κοινότητας Στήριξης Αστέγων: «Δεν αρκούν καν για να αντισταθμίσουν τη μείωση των υπαρχουσών κοινωνικών κατοικιών». Η Βερένα Ρόζενκε τάσσεται υπέρ σταθερής ποσόστωσης αστέγων στις κοινωνικές κατοικίες.

Στη βερολινέζικη εκκλησία της ενορίας Τάρμπορ βρίσκονται το απόγευμα της Τετάρτης ήδη δέκα άτομα που θέλουν να διανυκτερεύσουν στον προθάλαμο. Στον διάδρομο ένας άνδρας έχει ξαπλώσει μπροστά στο θερμαντικό σώμα. Η ιερέας Σαμπίνε Άλμπρεχτ εξηγεί: «Μερικοί ξαπλώνουν δίπλα στο καλοριφέρ για να ζεσταθούν για πρώτη φορά εδώ και μέρες». Δύο άστεγοι διαβάζουν βιβλία, έχοντας μπροστά τους σάντουιτς και καφέ. Μοιάζουν με περιποιημένους, αλλά μεγαλύτερης ηλικίας φοιτητές. Η Σαμπίνε Άλμπρεχτ προσθέτει: «Όλο και συχνότερα έρχονται τις Τετάρτες στην εκκλησία άνθρωποι, για τους οποίους ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι έχουν ανάγκη ή είναι άστεγοι».

