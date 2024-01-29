Ο επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας Πέτερ Σιγιάρτο θα έχει συνομιλίες αργότερα σήμερα στη δυτική Ουκρανία με τον ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, καθώς πλησιάζει ευρωπαϊκή σύνοδος επικεντρωμένη στην οικονομική βοήθεια στην εμπόλεμη χώρα, μετά το πρόσφατο βέτο της Βουδαπέστης.

Σκοπός: η προετοιμασία συνάντησης του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να «βρουν λύσεις» στις διαφορές τους και να ανοίξει ο δρόμος ώστε να ληφθούν «κρίσιμες αποφάσεις της ΕΕ για την Ουκρανία», σύμφωνα με το Κίεβο.

Ένδειξη του πόσο τεταμένες είναι οι σχέσεις των δυο γειτόνων είναι το γεγονός πως ο κ. Σιγιάρτο ουδέποτε πάτησε το πόδι του στην Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από σχεδόν δυο χρόνια, ενώ αντίθετα επισκέφθηκε επανειλημμένα τη Μόσχα.

Το ραντεβού κλείστηκε στην Ούζγκοροντ, όπου κατοικεί μεγάλη κοινότητα Μαγυάρων. Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί, καθώς ο ούγγρος υπουργός έλαβε επιστολή που περιείχε απειλές κατά της ζωής του.

Παρών θα είναι επίσης ο γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ.

Ο κ. Όρμπαν είναι ο μοναδικός ευρωπαίος ηγέτης που διατήρησε στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο, έχοντας ταυτόχρονα περίπλοκες σχέσεις με την Ουκρανία.

Τον περασμένο μήνα, εμπόδισε τη σύναψη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την χορήγηση βοήθειας αθροιστικά 50 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία σε τέσσερα χρόνια. Πλέον, δηλώνει έτοιμος να συναινέσει στην προσφορά υποστήριξης στο Κίεβο, αλλά «πέραν του κοινού προϋπολογισμού» της ΕΕ και με προϋπόθεση πως θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησής της σε ετήσια βάση.

Την Πέμπτη θα διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες για να εξευρεθεί συμβιβασμός.

Ο εθνικιστής λαϊκιστής πρωθυπουργός εξάλλου αρνήθηκε να προσυπογράψει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο: απλά βγήκε από την αίθουσα όταν διεξήχθη η ψηφοφορία για αυτό, στα μέσα Δεκεμβρίου.

Δεν έχει πάψει να επαναλαμβάνει πως η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, προτείνοντας να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα για κατάπαυση του πυρός.

Οι εντάσεις ανάμεσα στις δυο πρωτεύουσες δεν είναι ακριβώς είδηση· η διπλωματική ένταση είχε ανέβει ήδη πριν από τη εισβολή, καθώς η Ουκρανία υιοθέτησε από το 2017 και πέρα σειρά αμφιλεγόμενων μέτρων, ειδικά για τη διδασκαλία της ουρανικής γλώσσας.

Σε ένδειξη βούλησης για αποκλιμάκωση, το Κίεβο πρόσφατα υιοθέτησε νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων μειονοτήτων στην Ουκρανία — βήμα που η Βουδαπέστη έκρινε πως είναι ανεπαρκές.

Στην περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, στο δυτικό άκρο της Ουκρανίας, ζουν πάνω από 100.000 Μαγυάροι. Η περιοχή βρισκόταν υπό ουγγρικό έλεγχο ως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

