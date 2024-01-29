Το Icon of the Seas, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, ξεκίνησε το Σάββατο το παρθενικό του ταξίδι, ωστόσο οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανησυχούν ότι θα μολύνει την ατμόσφαιρα καθώς μπορεί να διαρρεύσει επιβλαβές μεθάνιο.

Το Icon of the Seas, που ανήκει στον Royal Caribbean Group, έχει μήκος 365 μέτρα, διαθέτει 20 καταστρώματα και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 8.000 επιβάτες.

Το εσωτερικό του

Το φαντασμαγορικό κρουζιερόπλοιο της Royal Carribean με 20 ορόφους είναι στην ουσία μία μικρή πλωτή πολιτεία 8.000 ατόμων (!) αφού θα μεταφέρει 5.610 επιβάτες και 2.350 μέλη πληρώματος.

Το Icon Of The Seas είναι 5 φορές μεγαλύτερο και βαρύτερο από τον Τιτανικό, βάρους 250.800 τόνων, ενώ ο Τιτανικός ζύγιζε 50.210 τόνους.

Με επτά πισίνες, εξι νεροτσουλήθρες, εμπορικά κέντρα, κινηματοθέατρα, κήπους με καταρράκτες, γειτονιές περιπάτου, νυχτερινά κέντρα, δραστηριότητες, 40 εστιατόρια, γυμναστήρια, παιδότοπους, γήπεδα, καζίνο και ατελείωτα βόλτες στα υπερπολυτελή καταστρώματα, το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν θα προλάβει να βαρεθεί εν πλω.

Τα εισιτήρια για αυτό το αξιοσημείωτο κρουαζιερόπλοιο ξεκινούν από 1.900 δολάρια και μπορεί να φτάσουν έως και τα 5.000 το άτομο, ανάλογα με το είδος καμπίνας που θα επιλέξει (άλλο η δίκλινη εσωτερική και άλλο η σουίτα με θέα τον ωκεανό!)

«Καμπανάκι» κινδύνου για το περιβάλλον

Το πλοίο είναι κατασκευασμένο για να λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το οποίο καίγεται πιο καθαρά από τα παραδοσιακά καύσιμα πλοίων, αλλά εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους για τις εκπομπές μεθανίου. Οι περιβαλλοντικές ομάδες λένε ότι η διαρροή μεθανίου από τους κινητήρες του πλοίου αποτελεί κίνδυνο για το κλίμα λόγω των βραχυπρόθεσμων επιβλαβών συνεπειών του. «Είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση», δήλωσε ο Μπράιαν Κόμερ, διευθυντής του Θαλάσσιου Προγράμματος στο Διεθνές Συμβούλιο για Καθαρές Μεταφορές (ICCT).

«Θα εκτιμούσαμε ότι η χρήση LNG ως θαλάσσιου καυσίμου εκπέμπει πάνω από 120% περισσότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από ό,τι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων», είπε. Όσον αφορά τις επιπτώσεις της θέρμανσης, το μεθάνιο είναι 80 φορές πιο επιβλαβές σε 20 χρόνια από το διοξείδιο του άνθρακα, καθιστώντας τη μείωση αυτών των εκπομπών το «κλειδί» για τη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Κρουαζιερόπλοια όπως το Icon of the Seas χρησιμοποιούν κινητήρες χαμηλής πίεσης, διπλού καυσίμου που διαρρέουν μεθάνιο στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης, γνωστή ως «ολίσθηση μεθανίου», σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Η Royal Caribbean αναφέρει ότι το νέο της πλοίο είναι 24% πιο αποδοτικό όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα από ό,τι απαιτεί η παγκόσμια ρυθμιστική αρχή ναυτιλίας, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO).

Από τα 54 πλοία που θα παραγγελθούν από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2028, το 63% αναμένεται να τροφοδοτείται με LNG, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Κρουαζιερόπλοιων. Επί του παρόντος, περίπου το 6% των 300 κρουαζιερόπλοιων που ταξιδεύουν τροφοδοτούνται με LNG.

Τα νεότερα κρουαζιερόπλοια σχεδιάζονται για να λειτουργούν με παραδοσιακό ναυτιλιακό πετρέλαιο, LNG ή εναλλακτικές λύσεις, όπως το βιολογικό LNG, που αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα της κατανάλωσης καυσίμων στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

