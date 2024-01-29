Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε χθες την εκτόξευση πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε χθες Κυριακή την εκτόξευση δύο πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων τη χώρας KCNA εν μέσω όξυνσης της έντασης μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας.

Η Βόρεια Κορέα έχει αυξήσει τις δοκιμές στρατιωτικού εξοπλισμού τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων ενός «υποβρύχιου πυρηνικού οπλικού συστήματος» και ενός υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου στερεού καυσίμου.

«Οι πύραυλοι κρουζ πέταξαν πάνω από την Ανατολική Θάλασσα (…) για να φτάσουν στον νησιωτικό στόχο τους», μετέδωσε το KCNA.

Το πρακτορείο διευκρίνισε ότι επρόκειτο για πυραύλους Pulhwasal-3-31.

Ο Pulhwasal-3-31 είναι ένας στρατηγικός πύραυλος κρουζ νέας γενιάς, τον οποίο η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε ότι δοκίμασε πρώτη φορά την Τετάρτη, με πολλές εκτοξεύσεις προς την Κίτρινη Θάλασσα.

Οι δοκιμές πυραύλων κρουζ δεν απαγορεύονται βάσει των κυρώσεων που έχει επιβάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εις βάρος της Πιονγκγιάνγκ, αντίθετα με αυτές βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων.

Οι ακριβείς ικανότητες εκτόξευσης της Βόρειας Κορέας από τη θάλασσα δεν είναι ξεκάθαρες. Οι προηγούμενες δοκιμές είχαν πραγματοποιηθεί από μια πλατφόρμα βυθισμένη στο νερό και όχι από υποβρύχιο.

Τον Μάρτιο του 2023 η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δύο πυραύλους αυτού του τύπου που διένυσαν 1.500 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Πιονγκγιάνγκ, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να πλήξουν όλη τη Νότια Κορέα και μεγάλο μέρος της Ιαπωνίας.

Ο Κιμ εξέφρασε «τη μεγάλη του ικανοποίηση» μετά τη χθεσινή εκτόξευση, «η οποία προσδίδει στρατηγική σημασία στην εφαρμογή του σχεδίου (…) εκσυγχρονισμού του στρατού με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής ναυτικής δύναμης», σημείωσε το KCNA.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επιθεώρησε εξάλλου «την κατασκευή πυρηνικού υποβρυχίου» και συζήτησε ζητήματα που αφορούν την κατασκευή άλλων πολεμικών πλοίων, πρόσθεσε το επίσημο πρακτορείο χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η ενίσχυση της ναυτικής ισχύος της χώρας ήταν μία από τις βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του μοναδικού κόμματος της Βόρειας Κορέας στα τέλη του 2023 και αναμένεται να αποτελέσει προτεραιότητα για την Πιονγκγιάνγκ φέτος, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει ήδη ένα λειτουργικό μοντέλο βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύεται από υποβρύχιο, το Pukguksong-3 με εκτιμώμενο βεληνεκές 1.900 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

