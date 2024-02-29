Ο αριθμός των φυλακισμένων στη Γαλλία ξεπέρασε την 1η Φεβρουαρίου κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αφού ανήλθε σε 76.258. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα ήταν 3.964 περισσότεροι, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το γαλλικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Την 1η Φεβρουαρίου οι γαλλικές φυλακές είχαν αθροιστικά τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν 61.737 κρατούμενους, και ως εκ τούτου το ποσοστό πληρότητας ανερχόταν στο 123,5%.

Ειδικότερα, σε κέντρα κράτησης με καταδικασμένους για πταίσματα ή προφυλακιστέους εν αναμονή της δίκης τους, το ποσοστό πληρότητας ήταν 147,7%.

Σε ορισμένα σωφρονιστικά καταστήματα η πληρότητα κυμαινόταν ακόμη και γύρω στο 200%. Λόγω του συνωστισμού 3.059 κρατούμενοι υποχρεώνονταν να κοιμούνται σε στρώμα στο πάτωμα, αριθμός αυξημένος κατά 50,2% σε σύγκριση με πέρυσι.

Το ζήτημα είχε οδηγήσει τον περασμένο Ιούλιο σε καταδίκη της Γαλλίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με στόχο την αποσυμφόρηση των φυλακών, η κυβέρνηση Μακρόν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 15.000 τη χωρητικότητα των σωφρονιστικών καταστημάτων της Γαλλίας έως το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.