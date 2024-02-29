Η Ουάσινγκτον δεν έχει "καμία προσδοκία" ότι οι βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν αύριο Παρασκευή στο Ιράν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες, δήλωσε σήμερα Πέμπτη στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

"Υποψιάζομαι ότι μεγάλος αριθμός Ιρανών δεν έχει καμία προσδοκία ότι αυτές οι εκλογές θα είναι ελεύθερες και δίκαιες", είπε ο Μίλερ.

"Όπως πιθανόν γνωρίζετε ήδη, χιλιάδες υποψήφιοι έχουν ήδη αποκλειστεί έπειτα από μια αδιαφανή διαδικασία και ο κόσμος ξέρει εδώ και καιρό ότι το πολιτικό σύστημα του Ιράν χαρακτηρίζεται από αντιδημοκρατικά και αδιαφανή διοικητικά, δικαστικά και εκλογικά συστήματα".

Οι εκλογές θα διεξαχθούν για την ανάδειξη των μελών του κοινοβουλίου και για τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, η οποία επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

