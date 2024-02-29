Υπερψηφίστηκε σήμερα Πέμπτη στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο προκειμένου να αποφευχθεί η μερική παράλυση του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού, κατόπιν της συμφωνίας που επιτεύχθηκε χθες Τετάρτη μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων.

Ειδικότερα, 207 Δημοκρατικοί και 113 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, έναντι 99 που το καταψήφισαν.

Το νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει να εγκριθεί επίσης από τη Γερουσία, προβλέπει την παράταση της χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού κατά μία εβδομάδα, έως τις 8 Μαρτίου, καθώς η προθεσμία για την αποτροπή του λεγόμενου «shutdown» – δηλαδή της αναστολής λειτουργίας ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών – εκπνέει την Παρασκευή.

Η τρέχουσα χρηματοδότηση εξαντλείται την 1η Μαρτίου για κάποιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Μεταφορών. Για άλλες, όπως το υπουργείο Άμυνας, η προθεσμία είναι η 8η Μαρτίου.

Η αμερικανική κυβέρνηση έφθασε απειλητικά κοντά στο shutdown το φθινόπωρο, όταν σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι έπαυσαν τον τέως πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι εξαιτίας συμφωνίας του για την προσωρινή χρηματοδότηση του κράτους με τον ηγέτη της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

