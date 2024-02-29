O πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συζήτησε για το "τραγικό και ανησυχητικό περιστατικό" που σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη μέσα στην πόλη της Γάζας με τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπεν Χαμάντ αλ-Θάνι και τον πρόεδρο της Αιγύπτου 'Αμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι κατά τη διάρκεια των χωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε μαζί τους.

Ο Μπάιντεν συζήτησε επίσης τρόπους για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς και μια "άμεση και βιώσιμη" κατάπαυση του πυρός διάρκειας τουλάχιστον έξι εβδομάδων, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 110 Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων ενώ περίμεναν την παράδοση επισιτιστικής βοήθειας, αλλά το Ισραήλ αμφισβήτησε τον απολογισμό των θυμάτων και δήλωσε ότι πολλά παρασύρθηκαν από τα φορτηγά που μετέφεραν τη βοήθεια.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επίσης ότι τα γεγονότα στη βόρεια Γάζα, όπου Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους περιμένοντας την παράδοση βοήθειας, είναι "εξαιρετικά ανησυχητικά".

"Αυτό το τελευταίο περιστατικό πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά", δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Ντάλτον στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Αir Force One. "Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για να φθάσει διευρυμένη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα".

Κάνοντας λόγο για "απελπιστική κατάσταση", το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ζητεί από το Ισραήλ να δώσει "απαντήσεις" μετά τους θανάτους αυτούς κατά τη διάρκεια διανομής βοήθειας που είχε τραγική κατάληξη.

"Είμαστε σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση από νωρίς σήμερα το πρωί και καταλαβαίνουμε ότι μια έρευνα είναι σε εξέλιξη. Θα παρακολουθούμε από κοντά την έρευνα αυτή και θα ασκήσουμε πιέσεις για να λάβουμε απαντήσεις", δήλωσε ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ.

Οι ΗΠΑ ζητούν επειγόντως πληροφορίες για το τι συνέβη σήμερα στη βόρεια Γάζα, όπου οι υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι περισσότεροι από 110 Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ περίμεναν την παράδοση επισιτιστικής βοήθειας, δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι το περιστατικό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει να καθιστά σαφές στο Ισραήλ ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για να επιτραπεί η είσοδος περισσότερης βοήθειας στη Γάζα, πρόσθεσε ο Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

