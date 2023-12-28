Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται ολόκληρη η Ευρώπη η οποία έχει «οχυρωθεί» ενόψει Πρωτοχρονιάς υπό το φόβο ενός τρομοκρατικού χτυπήματος.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε εγρήγορση καθώς οι ειδικοί στις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι ο ISIS παραμένει «σοβαρή απειλή» εκμεταλλευόμενος τη σύγκρουση στη Γάζα για να παρακινήσει τους υποστηρικτές της.

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις στην Ισπανία, την Αυστρία, τη Γαλλία και τη Γερμανία ενώ για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς λαμβάνει εκ νέου μέτρα.

Γερμανία: Επί ποδός 2.500 αστυνομικοί

Tη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση των τελευταίων δεκαετιών ετοιμάζουν οι αρχές ασφαλείας του Βερολίνου. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας αναμένονται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς επί ποδός 2.000 με 2.500 αστυνομικοί, οι οποίοι θα καταφθάσουν στη γερμανική πρωτεύουσα από διάφορα γερμανικά κρατίδια, ενώ αυξημένα θα είναι τα μέτρα και σε μετρό και σιδηροδρόμους. Ήδη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης μέλη των δυνάμεων ασφαλείας όργωναν την κυβερνητική περιοχή, την περιοχή γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, την Αμερικανική Πρεσβεία και το Μνημείο του Ολοκαυτώματος, ενώ ήδη έχουν αποκλειστεί κεντρικά σημεία και δρόμοι.

Από την πλευρά τους μέλη της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στέλνουν το δικό τους μήνυμα με βίντεο μέσω των social media, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες: «Μην μας επιτίθεστε!». Αστυνομία και πυροσβεστική καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την κατάχρηση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών το βράδυ της Πρωτοχρονιάς για το κοινό καλό.

Παράλληλα, ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που τις τελευταίες μέρες βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών απειλών, παραμένει κλειστός στους επισκέπτες μέχρι τουλάχιστον την Πρωτοχρονιά.

Βιέννη: Αυξημένες περιπολίες σε εκκλησίες και αγορές

Η αυστριακή αστυνομία έχει επίσης εντείνει τους ελέγχους γύρω από εκκλησίες, θρησκευτικές εκδηλώσεις και χριστουγεννιάτικες αγορές στη Βιέννη, επικαλούμενη «αυξημένο κίνδυνο».

Τρία άτομα συνελήφθησαν τα Χριστούγεννα για ύποπτη συμμετοχή σε «ισλαμιστικό δίκτυο». Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας είπε ότι δεν υπάρχει «άμεση απειλή» επίθεσης στη Βιέννη.

«Οι τρομοκράτες σε όλη την Ευρώπη ζητούν επιθέσεις σε χριστιανικές εκδηλώσεις», δήλωσε η αστυνομία της Βιέννη εφιστώντας την προσοχή στους πολίτες.

Βαρκελώνη: Με ανιχνευτές μετάλλων στους δρόμους οι Αρχές

Η Ισπανία έχει επίσης ενδείξεις ότι ισλαμιστική ομάδα σχεδιάζει αρκετές επιθέσεις στην Ευρώπη, πιθανώς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι Αρχές της Ισπανίας έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας σε ναούς της Μαδρίτης υπό το φόβο κάποιας επίθεσης.

Η αστυνομία της Βαρκελώνης ανέφερε από την πλευρά της ότι θα έχει στην διάθεσή της αυξημένα φίλτρα ελέγχου προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή γυάλινων μπουκαλιών, μαχαιριών και επικίνδυνων αντικειμένων στη λεωφόρο Maria Cristina όπου υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 άτομα θα παρευρεθούν για να υποδεχθούν το νέο έτος. Οι Αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους ανιχνευτές μετάλλων όπου θα αναζητούν, με τον λιγότερο παρεμβατικό τρόπο, τα αντικείμενα των παρευρισκόμενων.

«Είναι ένας πολύ πρακτικός τρόπος να ανιχνεύσουμε αυτά τα όπλα σε οποιοδήποτε άτομο για το οποίο έχουμε ενδείξεις ότι βρίσκεται σε δημόσιους δρόμους με αυτά τα υλικά», δήλωσε ο δήμαρχος, εκπρόσωπος της Αστυνομίας σύμφωνα με την El Pais.

Ιταλία: Ειδικές οδηγίες για την Πρωτοχρονιά

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στην Ιταλία, με στόχο την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως ορίζει ειδική εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών της Ρώμης, η οποία εστάλη στους νομάρχες της χώρας.

Οι σχετικές οδηγίες αφορούν την ενίσχυση των μέτρων φύλαξης και των δραστηριοτήτων πρόληψης κάθε είδους επίθεσης -με πτήσεις ελικοπτέρων πάνω από κεντρικά σημεία των ιταλικών πόλεων- δεδομένων των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, θεωρείται πιθανό να υπάρξουν νέες, θεαματικές κινητοποιήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Οι περισσότερες προσπάθειες θα καταβληθούν ανήμερα την Πρωτοχρονιά και την παραμονή, όταν οι δρόμοι και οι πλατείες των ιταλικών πόλεων γεμίζουν ντόπιους και τουρίστες, λόγω και των παραδοσιακών, πλέον, υπαίθριων συναυλιών της 31ης Δεκεμβρίου. Τις ώρες αυτές θα πραγματοποιηθούν «ειδικοί έλεγχοι» της τροχαίας, της αστυνομίας και των καραμπινιέρων από τη βορειότερη περιφέρεια της χώρας, το Άνω Αδίγη, μέχρι την Σικελία.

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ίλβα Γιόχανσον, προειδοποίησε πάντως στις 5 Δεκεμβρίου ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «τεράστιο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων» κατά την περίοδο των γιορτών λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς.

