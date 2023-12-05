Η Γαλλία διέταξε το πάγωμα για έξι μήνες των περιουσιακών στοιχείων του επικεφαλής του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Γάζα, του Γιαχία Σινουάρ, που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

"Τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν, κατέχονται ή ελέγχονται από τον κ. Γιαχία Σινουάρ (...) αποτελούν το αντικείμενο ενός μέτρου παγώματος περιουσιακών στοιχείων", διευκρινίζεται στο διάταγμα της 30ής Νοεμβρίου του υπουργού Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ, που τίθεται σήμερα σε ισχύ.

Το υπουργείο του δεν ήταν διαθέσιμο προσώρας προκειμένου να διευκρινιστεί το ύψος αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Ο Γιαχία Σινουάρ, 61 ετών, είναι ο αρχιτέκτονας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου: εκείνη την ημέρα, εκατοντάδες μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης εισέβαλαν σε κιμπούτς, στρατιωτικές βάσεις και σε ένα ρέιβ πάρτι στο Ισραήλ, που έζησε τη χειρότερη επίθεση εναντίον αμάχων από τη δημιουργία του το 1948, με έναν απολογισμό 1.200 θανάτων σύμφωνα με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Χαμάς, που διοικεί τη Γάζα, στους βομβαρδισμούς και στις μάχες που διεξήγαγε το Ισραήλ από τότε σχεδόν 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίως άμαχοι.

Τον Νοέμβριο, η Γαλλίδα υφυπουργός Ευρώπης Λοράνς Μπουν είχε ταχθεί υπέρ της επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, κυρίως οικονομικές, που θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή ενός παγώματος περιουσιακών στοιχείων.

Σε παρόμοιο διάταγμα που φέρει ημερομηνία 13 Νοεμβρίου, το Παρίσι είχε ανακοινώσει το πάγωμα για έξι μήνες των περιουσιακών στοιχείων του Μοχάμεντ Ντέιφ, που διοικεί τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς και είναι καταγεγραμμένος από το 2015 στον αμερικανικό κατάλογο των πλέον καταζητούμενων "διεθνών τρομοκρατών". Στο στόχαστρο κυρώσεων είχε τεθεί επίσης ο αναπληρωτής του τελευταίου Μαρουάν Ίσα.

Από την πλευρά του, το Λονδίνο επέβαλε επίσης κυρώσεις --πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, εμπάργκο όπλων, απαγορεύσεις ταξιδίων-- σε βάρος έξι ατόμων: τεσσάρων ηγετών της Χαμάς και δύο ατόμων που κατηγορούνται για χρηματοδότηση της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο Μοχάμεντ Ντέιφ και ο Γιαχία Σινουάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

