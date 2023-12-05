Σεισμός 5,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της Λουζόν, στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με την κρατική σεισμολογική υπηρεσία, λίγες ημέρες μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 7.4 Ρίχτερ.

Λόγω του νέου σεισμού εκκενώθηκαν δημόσια κτίρια στην πρωτεύουσα Μανίλα, όπου έγινε αισθητός.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα μέσα ενημέρωσης στην πλατφόρμα X δείχνουν κυβερνητικούς υπαλλήλους να εκκενώνουν τα κτίρια της Γερουσίας, το προεδρικό μέγαρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Εκκενώθηκαν επίσης πανεπιστήμια.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανέφερε σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) ότι δεν αναμένει ζημιές, αλλά προειδοποίησε για μετασεισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) είχε νωρίτερα εκτιμήσει το μέγεθος του σεισμού στους 6,2 βαθμούς προτού αναθεωρήσει την εκτίμησή του στους 6,0 βαθμούς και αποτιμούσε το εστιακό του βάθος στα 126 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

