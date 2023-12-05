Λογαριασμός
Νέος σεισμός 5,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Εκκενώθηκαν δημόσια κτίρια στη Μανίλα

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν κυβερνητικούς υπαλλήλους να εκκενώνουν τα κτίρια της Γερουσίας, το προεδρικό μέγαρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης

Philippines Φιλιππίνες σεισμός

Σεισμός 5,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της Λουζόν, στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με την κρατική σεισμολογική υπηρεσία, λίγες ημέρες μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 7.4 Ρίχτερ. 

Λόγω του νέου σεισμού εκκενώθηκαν δημόσια κτίρια στην πρωτεύουσα Μανίλα, όπου έγινε αισθητός. 

Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα μέσα ενημέρωσης στην πλατφόρμα X δείχνουν κυβερνητικούς υπαλλήλους να εκκενώνουν τα κτίρια της Γερουσίας, το προεδρικό μέγαρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Εκκενώθηκαν επίσης πανεπιστήμια.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανέφερε σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) ότι δεν αναμένει ζημιές, αλλά προειδοποίησε για μετασεισμούς. 

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) είχε νωρίτερα εκτιμήσει το μέγεθος του σεισμού στους 6,2 βαθμούς προτού αναθεωρήσει την εκτίμησή του στους 6,0 βαθμούς και αποτιμούσε το εστιακό του βάθος στα 126 χιλιόμετρα.

