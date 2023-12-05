Πολικές θερμοκρασίες επικρατούσαν σήμερα σε τμήματα της Ρωσίας, με το θερμόμετρο στη Σιβηρία να υποχωρεί στους -58 βαθμούς Κελσίου.

Το Γιακούτσκ, μια από τις πιο κρύες πόλεις του κόσμου που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 5.000 χλμ ανατολικά της Μόσχας, είχε καλυφθεί από παγωμένα σύννεφα και ομίχλη, όπως έδειξαν εικόνες από drone.

«Ήρθα ειδικά στο Γιακούτσκ για να ζήσω τέτοιο καιρό –άρα είμαι τυχερός γιατί τον Δεκέμβριο συνήθως δεν επικρατούν τέτοιες συνθήκες», είπε ο Ντανίλα, τα γένια του οποίου, το καπέλο και το κασκόλ του ήταν καλυμμένα με πάγο.

«Δεν κρυώνω τόσο πολύ γιατί ήμουν σωστά προετοιμασμένος», δήλωσε. «Εάν δεν είχα βάλει τα σωστά ρούχα, θα είχα παγώσει μέσα σε μερικά λεπτά».

Ο ίδιος δήλωσε ότι το παλτό του ‘κοκκάλωσε’ λόγω των ακραίων θερμοκρασιών ενώ η μπαταρία του τηλεφώνου του αποφορτίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Για να προστατευθεί κανείς πρέπει να φορά δύο ζευγάρια γάντια καθώς και ρούχα σε στρώσεις.

Οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Δημοκρατίας των Σαχά, μιας τεράστιας περιοχής που είναι λίγο μικρότερη από την Ινδία και βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Σιβηρίας, έπεσαν πολύ κάτω από τους -55 κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο Οϊμιάκον, έναν οικισμό στη Σαχά, το θερμόμετρο έδειχνε σήμερα -58° Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η αίσθηση του ψύχους θα είναι -63° δεδομένης της υγρασίας και των ανέμων.

Siberia Freezes In Temperatures Below -58 Degrees Celsius https://t.co/gf3ykOxU8v pic.twitter.com/TkHxBdAnfG — NDTV (@ndtv) December 5, 2023

Στην αγορά του Γιακούτσκ, τα ψάρια πωλούνται κατεψυγμένα, τοποθετημένα σε δεκάδες συσκευασίες, καθώς όπως είναι προφανές δεν χρειάζεται καταψύκτης για να συντηρηθούν. Οι πωλητές φορούσαν τεράστια γούνινα καπέλα για να προστατευθούν από το ψύχος.

«Κάνει κρύο», δήλωσε ο Πιοτρ, κάτοικος της περιοχής. «Πρέπει απλά να έχεις τη σωστή ποιότητα ρούχων και τότε όλα θα είναι μια χαρά. Το βασικό είναι να κινείσαι συνεχώς για να κυκλοφορεί το αίμα».

Πηγή: skai.gr

