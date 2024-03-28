Μονίμως ξεπερασμένοι οι Γάλλοι από τα επεισόδια περιφρόνησης των νόμων της ανεξιθρησκίας, που σε ορισμένους χώρους όπως στα σχολεία μεταφράζεται με την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας με νόμο από το 2004, μπόρεσαν χθες να νιώσουν ένα αίσθημα ικανοποίησης.

Επιτέλους, με πρωθυπουργό τον Γκαμπριέλ Ατάλ το κράτος δείχνει σταθερά αποφασισμένο να προασπιστεί μία πιο αυστηρή τήρηση των νόμων.

Με χθεσινοβραδινή (Τετάρτη) συνέντευξή του ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε για το «ανεπίτρεπτο», όπως είπε, επεισόδιο κυβερνοεπίθεσης κατά του διευθυντή του παρισινού λυκείου Μορίς Ραβέλ, ο οποίος από φόβο για τη ζωή του παραιτήθηκε τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτή τη φορά είναι το ίδιο το κράτος που θα υποβάλει μήνυση για «συκοφαντική καταγγελία» κατά της μαθήτριας από την οποία ξεκίνησε το επεισόδιο.

Η «αμαρτία» του διευθυντή ήταν ότι ζήτησε από τη μαθήτρια να βγάλει τη μαντίλα, όπως ορίζει ο νόμος, πριν μπει στο σχολείο. Η ίδια αρνήθηκε, διαμαρτυρήθηκε για κακομεταχείριση και με τους φίλους της, που προφανώς θεωρούν ότι η θρησκεία τους υπερτερεί της γαλλικής δημοκρατίας, ξεκίνησαν μέσω διαδικτύου τις απειλές κατά του διευθυντή. Ο ίδιος δεν άντεξε τον καταιγισμό των απειλών και αποφάσισε να παραιτηθεί. Το θέμα συγκλόνισε γονείς και συναδέλφους, η δε ιεραρχία αποφάσισε να του αναγνωρίσει πρόωρη σύνταξη, η οποία κανονικά προβλεπόταν για τον Ιούνιο.

«Όχι» στον σκοταδισμό

Είναι νωπή στη Γαλλία η μνήμη της δολοφονίας των δύο καθηγητών από ισλαμιστές μαθητές, το 2023 του Ντομινίκ Μπερνάρ καθηγητή Γαλλικών, αλλά και το 2020 με αποκεφαλισμό του καθηγητή Ιστορίας Σαμουέλ Πατί. Έτσι πολλοί εγκρίνουν την πρωθυπουργική απόφαση.

«Το κράτος, ο θεσμός» υπογράμμισε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, «θα είναι πάντα δίπλα σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά της ανεξιθρησκίας και κατά των ισλαμιστικών εισχωρήσεων στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα». Λόγια που θυμίζουν προηγούμενη δήλωση του προέδρου Μακρόν ότι «το σχολείο θα πρέπει να παραμείνει προπύργιο κατά του σκοταδισμού και άδυτο για μαθητές και δασκάλους».

Πηγή: DW - Ολυμπία Τσίπηρα, Παρίσι

