Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στη θάλασσα στα ανοιχτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, δήλωσε ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος πριν τη συντριβή, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης.

.

Похоже на то, что в Крыму ВСУ сбили рашистский военный самолет. Ждем подтверждения. На всякий случай ура! pic.twitter.com/UURuuAXqmF — Natalia Yashin (@YashinNatalia) March 28, 2024

Τον παρέλαβαν διασώστες και είναι ασφαλής.

Δεν υπάρχουν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Νωρίτερα, ρωσικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 συνετρίβη κοντά στη Σεβαστούπολη. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

