Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη ανοιχτά της Σεβαστούπολης - Δείτε βίντεο

Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος πριν τη συντριβή, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης.

Plane

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στη θάλασσα στα ανοιχτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, δήλωσε ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος πριν τη συντριβή, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης.

Τον παρέλαβαν διασώστες και είναι ασφαλής.

Δεν υπάρχουν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Νωρίτερα, ρωσικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 συνετρίβη κοντά στη Σεβαστούπολη. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

