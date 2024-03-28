Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στη θάλασσα στα ανοιχτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, δήλωσε ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.
Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος πριν τη συντριβή, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης.
.— Natalia Yashin (@YashinNatalia) March 28, 2024
Похоже на то, что в Крыму ВСУ сбили рашистский военный самолет. Ждем подтверждения. На всякий случай ура! pic.twitter.com/UURuuAXqmF
Τον παρέλαβαν διασώστες και είναι ασφαλής.
Δεν υπάρχουν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.
Νωρίτερα, ρωσικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 συνετρίβη κοντά στη Σεβαστούπολη. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή.
